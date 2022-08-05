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Праздник 5 августа: что сегодня отмечает церковь, приметы дня, у кого именины

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

5 августа 2022 года православные христиане чествуют Почаевскую икону Божьей Матери, а по народному календарю отмечается праздник Тихона Безсонника.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.

5 августа верующие чтят память мученика Трофима. В народе этот праздник еще называют Трофимом Безсонником. Такое название праздник 5 августа получил, потому что с самого утра до поздней ночи крестьяне работали в поле и на огороде, занимались сельскохозяйственными работами.

5 августа также отмечается День Почаевской иконы Божией Матери. Почаевская икона Божией Матери — это наиболее почитаемая святыня у православных христиан. Известно, что икона уже около 400 лет находится в Почаевской Лавре Тернопольской области.

День Трофима Безсонника называли также праздником Калинки-Малинки, потому что молодежь и взрослые отправлялись собирать созревшую малину и калину. На Руси очень ценили калину, поскольку из нее готовили всевозможные снадобья и настойки, применяли ягоды в качестве кровоостанавливающего средства и использовали в кулинарии

Главные приметы 5 августа

  • Осадки на Трофима Бессоника — к хорошему урожаю.
  • Утром накрыл туман — будет много грибов.
  • Филин издает громкие звуки — к холодам.
  • Вечером 5 августа по земле стелется туман — жди хорошей погоды.
  • На рассвете ярко светят звезды — скоро начнутся дожди.
  • Чем громче кричат птицы, тем теплее будет зима.

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня нельзя долго спать, потому что удача в делах отвернется от человека.
  • Нельзя работать в поле и на огороде во второй половине дня.
  • Парням запрещалось ходить в лес, чтобы не встретить русалок.
  • Нельзя есть калину и рубить ее ветви. Это принесет несчастье и болезни.
  • Нельзя проявлять жадность, грустить и ругаться.

5 августа День ангела отмечают люди с именами: Трофим, Виталий, Андрей, Федор, Михаил, Анна.

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А также вам будет интересно, кого поздравить с именинами и как правильно назвать ребенка в августе.

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