Праздник 5 августа: что сегодня отмечает церковь, приметы дня, у кого именины

5 августа верующие чтят память мученика Трофима. В народе этот праздник еще называют Трофимом Безсонником. Такое название праздник 5 августа получил, потому что с самого утра до поздней ночи крестьяне работали в поле и на огороде, занимались сельскохозяйственными работами.

5 августа также отмечается День Почаевской иконы Божией Матери. Почаевская икона Божией Матери — это наиболее почитаемая святыня у православных христиан. Известно, что икона уже около 400 лет находится в Почаевской Лавре Тернопольской области.

День Трофима Безсонника называли также праздником Калинки-Малинки, потому что молодежь и взрослые отправлялись собирать созревшую малину и калину. На Руси очень ценили калину, поскольку из нее готовили всевозможные снадобья и настойки, применяли ягоды в качестве кровоостанавливающего средства и использовали в кулинарии

Главные приметы 5 августа

Осадки на Трофима Бессоника — к хорошему урожаю.

Утром накрыл туман — будет много грибов.

Филин издает громкие звуки — к холодам.

Вечером 5 августа по земле стелется туман — жди хорошей погоды.

На рассвете ярко светят звезды — скоро начнутся дожди.

Чем громче кричат птицы, тем теплее будет зима.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя долго спать, потому что удача в делах отвернется от человека.

Нельзя работать в поле и на огороде во второй половине дня.

Парням запрещалось ходить в лес, чтобы не встретить русалок.

Нельзя есть калину и рубить ее ветви. Это принесет несчастье и болезни.

Нельзя проявлять жадность, грустить и ругаться.

5 августа День ангела отмечают люди с именами: Трофим, Виталий, Андрей, Федор, Михаил, Анна.