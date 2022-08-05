Свято 5 серпня: що сьогодні відзначає церква, прикмети дня, у кого іменини

5 серпня 2022 року православні християни вшановують Почаївську ікону Божої Матері, а за народним календарем відзначається свято Тихона Безсонника.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з Днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
5 серпня віруючі вшановують пам'ять мученика Трохима. У народі це свято ще називають Трохимом Безсоником. Таку назву свято 5 серпня отримало, бо з самого ранку до пізньої ночі селяни працювали в полі і на городі, займалися сільськогосподарськими роботами.
5 серпня також відзначається День Почаївської ікони Божої Матері. Почаївська ікона Божої Матері - це найбільш шанована святиня у православних християн. Відомо, що ікона вже близько 400 років знаходиться в Почаївській Лаврі Тернопільської області.
День Трохима Безсоника називали також святом Калинки-Малинки, бо молодь і дорослі вирушали збирати дозрілу малину і калину. На Русі дуже цінували калину, оскільки з неї готували всілякі зілля і настоянки, застосовували ягоди як кровоспинний засіб і використовували в кулінарії
5 серпня День ангела відзначають люди з іменами: Трохим, Віталій, Андрій, Федір, Михайло, Анна.
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