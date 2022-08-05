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Свято 5 серпня: що сьогодні відзначає церква, прикмети дня, у кого іменини

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

5 серпня 2022 року православні християни вшановують Почаївську ікону Божої Матері, а за народним календарем відзначається свято Тихона Безсонника.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з Днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

5 серпня віруючі вшановують пам'ять мученика Трохима. У народі це свято ще називають Трохимом Безсоником. Таку назву свято 5 серпня отримало, бо з самого ранку до пізньої ночі селяни працювали в полі і на городі, займалися сільськогосподарськими роботами.

5 серпня також відзначається День Почаївської ікони Божої Матері. Почаївська ікона Божої Матері - це найбільш шанована святиня у православних християн. Відомо, що ікона вже близько 400 років знаходиться в Почаївській Лаврі Тернопільської області.

День Трохима Безсоника називали також святом Калинки-Малинки, бо молодь і дорослі вирушали збирати дозрілу малину і калину. На Русі дуже цінували калину, оскільки з неї готували всілякі зілля і настоянки, застосовували ягоди як кровоспинний засіб і використовували в кулінарії

Головні прикмети 5 серпня

  • Опади на Трохима — до хорошого врожаю.
  • Вранці накрив туман - буде багато грибів.
  • Пугач видає гучні звуки-до холодів.
  • Увечері 5 серпня по землі стелиться туман — чекай гарної погоди.
  • На світанку яскраво світять зірки - скоро почнуться дощі.
  • Чим голосніше кричать птахи, тим тепліше буде зима.

Що не можна робити в цей день

  • Сьогодні не можна довго спати, тому що удача в справах відвернеться від людини.
  • Не можна працювати в полі та на городі в другій половині дня.
  • Хлопцям заборонялося ходити в ліс, щоб не зустріти русалок.
  • Не можна їсти калину і рубати її гілки. Це принесе нещастя і хвороби.
  • Не можна проявляти жадібність, сумувати та лаятися.

5 серпня День ангела відзначають люди з іменами: Трохим, Віталій, Андрій, Федір, Михайло, Анна.

Читайте також про всі церковні свята серпня 2022.

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