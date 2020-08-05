Праздник 5 августа: все приметы дня, что категорически нельзя делать

В эту дату вспоминают святого Трофима
Какой сегодня праздник. 5 августа в народе отмечают день Трофима Бессонника. Считалось, что в этот день нельзя ложиться спать до позднего вечера, ведь у крестьян было куча дел по хозяйству. Особенно активно продолжались работы по сбору урожая. Женщины в это время работали над заготовкой джемов и компотов на зиму, поэтому обычно отправлялись на сбор ягод в лес.
В народе святого Трофима прозвали Бессонником потому, что отдыхать 5 августа было некогда, ведь это время усиленных сельскохозяйственных работ. Наши предки переживали, чтобы работа не стояла. Если погода была хорошая, то вставали до рассвета и отправлялись в поле. Августовская жатва была в разгаре, отдыхать было некогда: "Если идет работа, спать неохота".
Именинники в этот день – Трофим, Феофил (Теофил).
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