Свято 5 серпня: все прикмети дня, що категорично не можна робити

Яке сьогодні свято. 5 серпня в народі відзначають день Трохима Бессонника. Вважалося, що в цей день не можна лягати спати до пізнього вечора, адже у селян була купа справ по господарству. Особливо активно тривали роботи зі збору врожаю. Жінки в цей час працювали над заготівлею джемів і компотів на зиму, тому зазвичай відправлялися на збір ягід в ліс.

У народі святого Трохима прозвали Бессонником тому, що відпочивати 5 серпня не було коли, адже це час посилених сільськогосподарських робіт. Наші предки переживали, щоб робота не стояла. Якщо погода була хороша, то вставали до світанку і відправлялися в поле. Серпневі жнива були в розпалі, відпочивати було ніколи: "Якщо йде робота, спати не хочеться".

Іменинники в цей день - Трохим, Феофіл (Теофіл).

Головні прикмети цього дня

Сови кричать - буде холодно.

Ранкові зорі швидко гаснуть - до сильного вітру.

Зірки дуже яскраві на світанку 5 серпня - через пару днів почнуться дощі.

Сни в цю дату віщі і обов'язково збудуться.

Якщо павук свою павутину направляє в сторону півночі - скоро похолодає, а якщо на південь - гряде потепління.

На світанку яскраво зірки мерехтять - через кілька днів почнуться дощі.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не можна довго спати, адже ви не встигнете закінчити всі роботи.

Одиноким хлопцям на Трохима в ліс ходити не можна.

Як ми раніше писали, українцям розповіли, коли сонце і спека витіснять холодні дощі.