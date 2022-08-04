Праздник 4 августа: что нельзя делать в этот особенный день, приметы, у кого именины

4 августа православная церковь почитает память христианской святой, последовательницы Иисуса Христа – Марии Магдалины.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.
Святая родилась в городе Магдала. Прозвище Магдалина считается географическим. Эта христианская святая является наиболее таинственной и загадочной фигурой. На протяжении церковной истории она стала предметом многих мифов и теорий. Мария присутствовала при распятии Христа и у пустого гроба на утро его Воскресения.
Девушки в этот день молились святой Магдалине подарить им неземную красоту. Помимо молитв использовали и другие способы. Утром представительницы прекрасного пола собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались.
Считалось, что "серебряная роса" придаст коже здоровый вид и красивый румянец. Для лица женщины делали маски из ягод (малины, смородины, крыжовника и др.) и примочки из трав.
Сегодня День ангела отмечают владельцы таких имен: Михаил, Алексей, Мария, Магдалина.
Читайте также про все церковные праздники августа 2022.
А также вам будет интересно, кого поздравить с именинами и как правильно назвать ребенка в августе.