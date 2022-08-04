Свято 4 серпня: що не можна робити в цей особливий день, прикмети, у кого іменини

Свята народилася в місті Магдала. Прізвисько Магдалина вважається географічним. Ця християнська свята є найбільш таємничою і загадковою фігурою. Протягом церковної історії вона стала предметом багатьох міфів і теорій. Марія була присутня при розп'ятті Христа і у порожньої труни на ранок його воскресіння.

Дівчата в цей день молилися святій Магдалині подарувати їм неземну красу. Крім молитов використовували і інші способи. Вранці представниці прекрасної статі збирали в срібний посуд росу, якою потім вмивалися.

Вважалося, що "срібна роса" додасть шкірі здоровий вигляд і красивий рум'янець. Для обличчя жінки робили маски з ягід (малини, смородини, агрусу та ін.) і примочки з трав.

Головні прикмети цього дня

Розкотистий грім - до граду.

Павуки сховалися - до дощу.

Якщо багато слимаків в городі, то найближчими днями погода сира буде.

Кури під час дощу по двору гуляють - до тепла.

Якщо опеньки з'явилися, то грибів восени мало буде.

Що не можна робити сьогодні

Не можна працювати в саду або полі.

Не можна важко фізично працювати.

Не можна вирішувати фінансові проблеми.

Хто святкує іменини

Сьогодні День ангела відзначають власники таких імен: Михайло, Олексій, Марія, Магдалина.