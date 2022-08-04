Праздник 4 августа: что нельзя делать в этот особенный день, приметы, у кого именины

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.

Святая родилась в городе Магдала. Прозвище Магдалина считается географическим. Эта христианская святая является наиболее таинственной и загадочной фигурой. На протяжении церковной истории она стала предметом многих мифов и теорий. Мария присутствовала при распятии Христа и у пустого гроба на утро его Воскресения.

Девушки в этот день молились святой Магдалине подарить им неземную красоту. Помимо молитв использовали и другие способы. Утром представительницы прекрасного пола собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались.

Считалось, что "серебряная роса" придаст коже здоровый вид и красивый румянец. Для лица женщины делали маски из ягод (малины, смородины, крыжовника и др.) и примочки из трав.

Главные приметы этого дня

Раскатистый гром – к граду.

Пауки спрятались – к дождю.

Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет.

Куры во время дождя по двору гуляют – к теплу.

Если опята появились, то грибов осенью мало будет.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя работать в саду или поле.

Нельзя тяжело физически трудиться.

Нельзя решать финансовые проблемы.

Кто празднует именины

Сегодня День ангела отмечают владельцы таких имен: Михаил, Алексей, Мария, Магдалина.