Праздник 4 августа: что нельзя делать в этот особенный день, приметы, у кого именины
4 августа православная церковь почитает память христианской святой, последовательницы Иисуса Христа – Марии Магдалины.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.
Святая родилась в городе Магдала. Прозвище Магдалина считается географическим. Эта христианская святая является наиболее таинственной и загадочной фигурой. На протяжении церковной истории она стала предметом многих мифов и теорий. Мария присутствовала при распятии Христа и у пустого гроба на утро его Воскресения.
Девушки в этот день молились святой Магдалине подарить им неземную красоту. Помимо молитв использовали и другие способы. Утром представительницы прекрасного пола собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались.
Считалось, что "серебряная роса" придаст коже здоровый вид и красивый румянец. Для лица женщины делали маски из ягод (малины, смородины, крыжовника и др.) и примочки из трав.
Главные приметы этого дня
- Раскатистый гром – к граду.
- Пауки спрятались – к дождю.
- Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет.
- Куры во время дождя по двору гуляют – к теплу.
- Если опята появились, то грибов осенью мало будет.
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Что нельзя делать сегодня
- Нельзя работать в саду или поле.
- Нельзя тяжело физически трудиться.
- Нельзя решать финансовые проблемы.
Кто празднует именины
Сегодня День ангела отмечают владельцы таких имен: Михаил, Алексей, Мария, Магдалина.
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