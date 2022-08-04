ua ru
Чт, 04 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свято 4 серпня: що не можна робити в цей особливий день, прикмети, у кого іменини

Новость на русском →
Четвер 04 серпня 2022 06:01
Свято 4 серпня: що не можна робити в цей особливий день, прикмети, у кого іменини Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

4 серпня православна церква вшановує пам'ять християнської Святої, послідовниці Ісуса Христа-Марії Магдалини.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з Днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Свята народилася в місті Магдала. Прізвисько Магдалина вважається географічним. Ця християнська свята є найбільш таємничою і загадковою фігурою. Протягом церковної історії вона стала предметом багатьох міфів і теорій. Марія була присутня при розп'ятті Христа і у порожньої труни на ранок його воскресіння.

Дівчата в цей день молилися святій Магдалині подарувати їм неземну красу. Крім молитов використовували і інші способи. Вранці представниці прекрасної статі збирали в срібний посуд росу, якою потім вмивалися.

Вважалося, що "срібна роса" додасть шкірі здоровий вигляд і красивий рум'янець. Для обличчя жінки робили маски з ягід (малини, смородини, агрусу та ін.) і примочки з трав.

Головні прикмети цього дня

  • Розкотистий грім - до граду.
  • Павуки сховалися - до дощу.
  • Якщо багато слимаків в городі, то найближчими днями погода сира буде.
  • Кури під час дощу по двору гуляють - до тепла.
  • Якщо опеньки з'явилися, то грибів восени мало буде.

  • Що не можна робити сьогодні

  • Не можна працювати в саду або полі.
  • Не можна важко фізично працювати.
  • Не можна вирішувати фінансові проблеми.

Хто святкує іменини

Сьогодні День ангела відзначають власники таких імен: Михайло, Олексій, Марія, Магдалина.

Читайте також про всі церковні свята серпня 2022.

А також вам буде цікаво, кого привітати з іменинами і як правильно назвати дитину в серпні.

Читайте РБК-Україна в Google News
праздники
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя