Праздник 31 января: что нельзя делать в "опасную" дату, приметы, у кого день ангела

31 января православные христиане чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. В народном календаре дата получила название Афанасьев день, Афанасий Ломонос, Ломонос, и считалась началом лютых холодов, а также считалась опасной, связанной с рядом строгих запретов.

Традиции этого дня, приметы и поверья, у кого день ангела - читайте в материале ниже.

Какие традиции на Афанасия Ломоноса

В старину верили, что в Афанасьев день нечистая сила устраивает шабаши и пытаются особо навредить людям, поэтому в селях жители проводили обряды и мастерили обереги, чтобы спастись от козней злых духов, а девушки в ночное время могли бить в колокол, чтобы отпугнуть ведьм.

Для создания оберегов от нечисти и сглаза использовали чертополох - его зашивали в платочек и носили с собой.

Кроме "щита" от происков представителей потусторонней силы, также такой оберег, как считалось, мог помочь путешественникам, сделать дорогу безопаснее и легче.

Что нельзя делать в день Афанасия Ломоноса

В эту дату, как правило, старались не крестить мальчиков, так как это считалось очень плохой приметой. В противном случае, говорили суеверные, у детей может сложиться несчастливая жизнь, в частности семейная.

Для переездов Афанасьев день также был неблагоприятным - говорили, что при смене дома для жилья в эту дату на новом месте станут возникать частые конфликты и серьезные ссоры.

Еще одно предубеждение касалось начала судебных споров и разбирательств в этот день - суеверные считали, что они точно завершатся проигрышем.

Главные приметы в Афанасьев день

Если 31 января в небе кружат вороньи стаи, то вскоре ударят лютые морозы;

Когда стая ворон поднялась высоко в небо, то холода будут затяжными;

Если в День Афанасия идет метель - весна придет поздно;

Когда же 31 января оттепель, то это сулило ненастное лето и неурожай картофеля.

31 января именины отмечают: Алексей, Оксана, Николай, Марк, Дмитрий, Максим.