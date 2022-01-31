Праздник 31 января: что нельзя делать в "опасную" дату, приметы, у кого день ангела
31 января православные христиане чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. В народном календаре дата получила название Афанасьев день, Афанасий Ломонос, Ломонос, и считалась началом лютых холодов, а также считалась опасной, связанной с рядом строгих запретов.
Традиции этого дня, приметы и поверья, у кого день ангела - читайте в материале ниже.
Какие традиции на Афанасия Ломоноса
В старину верили, что в Афанасьев день нечистая сила устраивает шабаши и пытаются особо навредить людям, поэтому в селях жители проводили обряды и мастерили обереги, чтобы спастись от козней злых духов, а девушки в ночное время могли бить в колокол, чтобы отпугнуть ведьм.
Для создания оберегов от нечисти и сглаза использовали чертополох - его зашивали в платочек и носили с собой.
Кроме "щита" от происков представителей потусторонней силы, также такой оберег, как считалось, мог помочь путешественникам, сделать дорогу безопаснее и легче.
Что нельзя делать в день Афанасия Ломоноса
В эту дату, как правило, старались не крестить мальчиков, так как это считалось очень плохой приметой. В противном случае, говорили суеверные, у детей может сложиться несчастливая жизнь, в частности семейная.
Для переездов Афанасьев день также был неблагоприятным - говорили, что при смене дома для жилья в эту дату на новом месте станут возникать частые конфликты и серьезные ссоры.
Еще одно предубеждение касалось начала судебных споров и разбирательств в этот день - суеверные считали, что они точно завершатся проигрышем.
Главные приметы в Афанасьев день
- Если 31 января в небе кружат вороньи стаи, то вскоре ударят лютые морозы;
- Когда стая ворон поднялась высоко в небо, то холода будут затяжными;
- Если в День Афанасия идет метель - весна придет поздно;
- Когда же 31 января оттепель, то это сулило ненастное лето и неурожай картофеля.
31 января именины отмечают: Алексей, Оксана, Николай, Марк, Дмитрий, Максим.
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