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Свято 31 січня: що не можна робити в "небезпечну" дату, прикмети, у кого день ангела

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Понеділок 31 січня 2022 06:01
Свято 31 січня: що не можна робити в "небезпечну" дату, прикмети, у кого день ангела Фото: яке свято 31 січня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

31 січня православні християни вшановують пам'ять святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. У народному календарі дата отримала назву Афанасіїв день, Афанасій Ломиніс, Ломиніс, і вважалася початком лютих холодів, а також вважалася небезпечною, пов'язаної з низкою суворих заборон.

Традиції цього дня, прикмети та повір'я, у кого день ангела - читайте в матеріалі нижче.

Які традиції на Афанасія Ломиноса

За старих часів вірили, що в Афанасіїв день нечиста сила влаштовує шабаші та намагаються особливо нашкодити людям, тому в селях жителі проводили обряди і майстрували обереги, щоб врятуватися від підступів злих духів, а дівчата в нічний час могли бити у дзвони, щоб відлякати відьом.

Для створення оберегів від нечисті та пристріту використовували чортополох - його зашивали в хустинку і носили з собою.

Крім "щита" від підступів представників потойбічної сили, також такий оберіг, як вважалося, міг допомогти мандрівникам, зробити дорогу безпечнішою і легшою.

Що не можна робити в день Афанасія Ломиноса

У цю дату, як правило, намагалися не хрестити хлопчиків, оскільки це вважалося дуже поганою прикметою. В іншому випадку, говорили забобонні, у дітей може скластися нещасливе життя, зокрема сімейне.

Для переїздів Афанасіїв день також був несприятливим - говорили, що при зміні будинку для житла в цю дату на новому місці стануть виникати часті конфлікти та серйозні сварки.

Ще одне упередження стосувалося початку судових спорів і розглядів у цей день - забобонні вважали, що вони точно завершаться програшем.

Головні прикмети в Афанасіїв день

  • Якщо 31 січня в небі кружляють круки зграями, то незабаром вдарять люті морози;
  • Коли воронячі зграї піднялися високо в небо, то холоди будуть затяжними;
  • Якщо в День Афанасія йде заметіль - весна прийде пізно;
  • Коли ж 31 січня відлига, то це обіцяло непогоже літо і неврожай картоплі.

31 січня іменини відзначають: Олексій, Оксана, Микола, Марк, Дмитро, Максим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які свята відзначатимуть українці в лютому 2022 року, скільки буде пісних і поминальних днів.

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