Праздник 30 января: все приметы, что запрещено делать сегодня

30 января чествуют святого Антония Великого (коллаж РБК-Украина)

30 января христиане чествуют святого Антония Великого

Какой сегодня праздник. 30 января православные чтят память святого Антония Великого, египетского отшельника и инспиратора монашеской жизни в христианстве, который жил между III и IV веками.

В народном календаре день получил название Антон Перезимник, так как дата считалась переломом зимы. В память о том, что преподобный долгое время боролся с искушениям и демонами, наши предки по традиции совершали определенные обряды-обереги, которые считали надежным способом защититься от нечистой силы и отвести порчу.

Церковные предания гласят, что Антоний, родившийся в богатой благочестивой христианской семье, в 20-летнем возрасте отказался от наследства, покинул дом и уединился в пустыне. Много раз бесы соблазняли его нарушить строгий пост, напалали на преподобного, но молитвы и вера всегда помогали отшельнику одержать верх над ними.

Святой Антоний Великий, избиваемый демонами. Картина кисти Мартина Шонгауэра, 1480 год (Фото из открытых источников)

Святому Антонию приписывают такое изречение, которое отражает монашеский идеал: "Я видел все ловушки, врагом расставленные на земле, и сказал со вздохом: "Кто сможет их обойти?" Тогда я услышал голос, сказавший: "смиренный"".

После 305 года преподобный помог организовать монашескую жизнь других христиан, которые селились рядом с ним и подражали Антонию.

Он имел огромный авторитет среди верующих, и однажды в Александрии помог прекратить спор христиан с последователями арианского учения, осудив последних в ереси. Люди послушали подвижника и потянулись к нему, прося сотворить чудо и исцелить от болезней. Старец скончался в пустыне в возрасте 105 лет. Он запретил ученикам открывать место своего погребения из опасения обоготворения.

Впрочем, почти через 200 лет мощи святого Антония были найдены. Сейчас они хранятся в разных храмах и соборах в разных странах.

Икона преподобного Антония Великого. Середина XVI века (Фото из открытых источников)

Народные традиции и поверья в день Антона Перезимника

На украинских землях бытовало поверье, что 30 января можно запугать нечистую силу и защитить свое жилище от бесов, колдунов и ведьм. Для этого утром от перекрестка нужно идти к дому задом наперед, а около дверей палкой перечеркнуть следы.

После этого следует произнести такой заговор:

"Пагуба, худоба, чужая следь,

иди-пропади!

Ни на новце, ни на утренней заре,

ни в обыден

не заступай нашего здоровьица"

Чтобы избавиться от порчи, брали серп или нож и проводили им по земле на дороге, которая ведет к дому.

Хозяйки в этот день готовили угощения для детей в виде колобков из толокна, пшеничной муки, масла, соли, яйца и молоко. Такие булочки символизировали солнце и "притягивали" лето, а также считались целебными и могли, как верили, защитить от беды и "лихого ока".

Запрещалось в этот день женщинам прясть и вязать - такие работы сулили болезни как самим нарушительницам, так и другим членам семьи.

Главные приметы 30 января