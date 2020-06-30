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Праздник 30 июня: что нельзя делать и главные приметы дня

STYLERЖизнь    30.06.2020 - 06:19
Праздник 30 июня: что нельзя делать и главные приметы дня
Праздник 30 июня (коллаж РБК-Украина)

В этот день наши предки отмечали день Мануила

Какой сегодня праздник. 30 июня 2020 года отмечается День Мануила. В полях начинаю цвести васильки, а на водоемах – кувшинки. 30 июня был особенным днем для наших предков, так как они верили, что именно сегодня люди становятся уязвимыми для нечистой силы.

На Мануила нечисть может вселятся в животных, например, испортить корове молоко. Чтобы защитить себя, надо было жечь на берегах водоемов костры и не впускать в дом бездомных животных.

Именно в этот день люди становятся несдержанными, озлобленными, раздражительными. Учащаются случаи преступлений и нападений.

День Ангела в этот день у Валерия.

Главные приметы этого дня:

  • Гроза на Мануила – к хорошему урожаю.
  • Багровый закат 30 июня - будет непогода.
  • Увидеть радугу на небе вечером 30 июня – погода будет ясной.
  • Яркий восход солнца – к богатому урожаю.
  • Вечерняя радуга на солнцестой предвещает хорошую погоду.
  • Красный закат – к сильным ветрам и ненастной погоде.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя рассказывать сон, который вам приснился.
  • В этот день нельзя купаться в водоемах юным девушкам.
  • Лучше в этот день остаться дома.

Как мы ранее писали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.

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Автор: Людмила Жукова

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