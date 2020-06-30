Праздник 30 июня: что нельзя делать и главные приметы дня

В этот день наши предки отмечали день Мануила
Какой сегодня праздник. 30 июня 2020 года отмечается День Мануила. В полях начинаю цвести васильки, а на водоемах – кувшинки. 30 июня был особенным днем для наших предков, так как они верили, что именно сегодня люди становятся уязвимыми для нечистой силы.
На Мануила нечисть может вселятся в животных, например, испортить корове молоко. Чтобы защитить себя, надо было жечь на берегах водоемов костры и не впускать в дом бездомных животных.
Именно в этот день люди становятся несдержанными, озлобленными, раздражительными. Учащаются случаи преступлений и нападений.
День Ангела в этот день у Валерия.
Как мы ранее писали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.
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Автор: Людмила Жукова