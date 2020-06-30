Свято 30 червня: що не можна робити і головні прикмети дня

Свято 30 червня (колаж РБК-Україна)

У цей день наші предки відзначали день Мануїла

Яке сьогодні свято. 30 червня 2020 року відзначається День Мануїла. В полях починаю цвісти волошки, а на водоймах – латаття. 30 червня був особливим днем для наших предків, бо вони вірили, що саме сьогодні люди стають вразливими для нечистої сили.

На Мануїла нечисть може вселяться у тварин, наприклад, зіпсувати корові молоко. Щоб захистити себе, треба було палити на берегах водойм багаття і не впускати в будинок бездомних тварин.

Саме в цей день люди стають нестриманими, озлобленими, дратівливими. Частішають випадки злочинів і нападів.

День Ангела у цей день у Валерія.

Головні прикмети цього дня:

Гроза на Мануїла – до хорошого врожаю.

Багряний захід 30 червня - буде негода.

Побачити веселку на небі ввечері 30 червня – погода буде ясною.

Яскравий схід сонця – до багатого врожаю.

Вечірня веселка на солнцестій передвіщає хорошу погоду.

Червоний захід – до сильних вітрів і негоди.

Що категорично не можна робити в цей день:

В цей день не можна розповідати сон, який приснився.

В цей день не можна купатися у водоймах юним дівчатам.

Краще цього дня залишатися вдома.

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Автор: Людмила Жукова