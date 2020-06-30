Свято 30 червня: що не можна робити і головні прикмети дня

У цей день наші предки відзначали день Мануїла
Яке сьогодні свято. 30 червня 2020 року відзначається День Мануїла. В полях починаю цвісти волошки, а на водоймах – латаття. 30 червня був особливим днем для наших предків, бо вони вірили, що саме сьогодні люди стають вразливими для нечистої сили.
На Мануїла нечисть може вселяться у тварин, наприклад, зіпсувати корові молоко. Щоб захистити себе, треба було палити на берегах водойм багаття і не впускати в будинок бездомних тварин.
Саме в цей день люди стають нестриманими, озлобленими, дратівливими. Частішають випадки злочинів і нападів.
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Автор: Людмила Жукова