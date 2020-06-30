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Свято 30 червня: що не можна робити і головні прикмети дня

STYLERЖиття    30.06.2020 - 06:19
Свято 30 червня: що не можна робити і головні прикмети дня
Свято 30 червня (колаж РБК-Україна)

У цей день наші предки відзначали день Мануїла

Яке сьогодні свято. 30 червня 2020 року відзначається День Мануїла. В полях починаю цвісти волошки, а на водоймах – латаття. 30 червня був особливим днем для наших предків, бо вони вірили, що саме сьогодні люди стають вразливими для нечистої сили.

На Мануїла нечисть може вселяться у тварин, наприклад, зіпсувати корові молоко. Щоб захистити себе, треба було палити на берегах водойм багаття і не впускати в будинок бездомних тварин.

Саме в цей день люди стають нестриманими, озлобленими, дратівливими. Частішають випадки злочинів і нападів.

День Ангела у цей день у Валерія.

Головні прикмети цього дня:

  • Гроза на Мануїла – до хорошого врожаю.
  • Багряний захід 30 червня - буде негода.
  • Побачити веселку на небі ввечері 30 червня – погода буде ясною.
  • Яскравий схід сонця – до багатого врожаю.
  • Вечірня веселка на солнцестій передвіщає хорошу погоду.
  • Червоний захід – до сильних вітрів і негоди.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна розповідати сон, який приснився.
  • В цей день не можна купатися у водоймах юним дівчатам.
  • Краще цього дня залишатися вдома.

Як ми раніше писали, в липні українців чекає рекордна кількість робочих днів.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
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