Праздник 30 июля: кому помолиться в этот день и что нельзя делать

30 июля православный мир верующие чтит память святой Маргариты (Марины) и преподобного Лазаря.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с именинами - читайте ниже в нашем материале Styler.
О жизни Марины Антиохийской осталось совсем немного данных, а некоторые сведения и вовсе опровергают друг друга. Наиболее распространенное предание гласит о том, что дочь языческого жреца Эдессия Марина жила в третьем веке в Антиохии (нынешняя Турция).
Марина была преданной верующей, ее вынуждали отречься от Христа, но девушка не уступила, за что и подверглась серьезным мукам и смерти (ее обезглавили).
По церковному календарю 30 июля также принято почитать память христианского подвижника — святого Лазаря Галисийского. Он проживал в Лидии (нынешняя Турция) в десятом веке. Христианство он принял уже в более зрелом возрасте, он принял монашеский постриг в монастыре святого Саввы.
Спустя некоторое время святой Лазарь принял сан пресвитера и отправился жить на гору Галисия. За ним последовали многочисленные монахи, ученики и последователи. Там он и умер в их окружении в 1053 году.
Известно, что этот день называли разными именами, например, его называли Марина с Лазарем, Маринин день и Лазарники.
Наши предки считали, что этот день почти всегда был плохим из-за ужасной погоды.
Люди старались целый день провести в молитвах к святой Марине, чтобы та отвела от них беду и уберегла от стихийных бедствий. Также в этот день просили святую Марину защитить домочадцев от различных болезней.
Именины в этот день празднуют Лазарь и Марина.
Читайте также про все церковные праздники августа 2022.
А также читайте, что Залужный поздравил жителей любимого города с праздником.