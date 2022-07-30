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Свято 30 kипня: кому помолитися в цей день і що не можна робити

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

30 липня православний світ віруючі вшановує пам'ять Святої Маргарити (Марини) і преподобного Лазаря.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з іменинами - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Про життя Марини Антіохійської залишилося зовсім небагато даних, а деякі відомості й зовсім спростовують один одного. Найбільш поширений переказ свідчить про те, що дочка язичницького жерця Едесія Марина жила в третьому столітті в Антіохії (нинішня Туреччина).

Марина була відданою віруючою, її змушували відректися від Христа, але дівчина не поступилася, за що і піддалася серйозним мукам і смерті (її обезголовили).

За церковним календарем 30 липня також заведено вшановувати пам'ять християнського подвижника-святого Лазаря Галісійського. Він проживав в Лідії (нинішня Туреччина) в десятому столітті. Християнство він прийняв вже в більш зрілому віці, він прийняв чернечий постриг в монастирі святого Сави.

Через деякий час Святий Лазар прийняв сан пресвітера і відправився жити на гору Галісія. За ним пішли численні ченці, учні та послідовники. Там він і помер в їх оточенні в 1053 році.

Відомо, що цей день називали різними іменами, наприклад, його називали Марина з Лазарем, Маринин день і Лазарники.

Наші предки вважали, що цей день майже завжди був поганим через жахливу погоду.

Люди старалися цілий день провести в молитвах до Святої Марини, щоб та відвела від них біду і вберегла від стихійних лих. Також в цей день просили святу Марину захистити домочадців від різних хвороб.

Народні прикмети цього дня

  • Сонячні промені відбиваються в калюжі — буде теплий день.
  • Білі хмари і дощ — буде зміна погоди.
  • Ящірки почали ховатися в нірках — буде дощ.
  • Яскраві зірниці віщують пожежу.
  • Чайки сіли на воду — буде сонячна погода.
  • Веселка, де найбільше виділяється блакитний колір — віщує теплу погоду.
  • Багато бабок літає біля води - буде дощ.

Що не можна робити в цей день

  • Сни, приснилося в цей день, збуваються протягом місяця, але можуть і через три дні.
  • Не можна дивитися на грозу 30 Липня. Перебуваючи в будинку, потрібно зашторити всі вікна і молитися.
  • Не ходіть в ліс, в іншому випадку ви зустріти темні сили, які можуть навести на вас порчу.
  • Забороняється свататися в цей день.

Іменини в цей день святкують Лазар і Марина.

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