Свято 30 kипня: кому помолитися в цей день і що не можна робити

30 липня православний світ віруючі вшановує пам'ять Святої Маргарити (Марини) і преподобного Лазаря.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з іменинами - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Про життя Марини Антіохійської залишилося зовсім небагато даних, а деякі відомості й зовсім спростовують один одного. Найбільш поширений переказ свідчить про те, що дочка язичницького жерця Едесія Марина жила в третьому столітті в Антіохії (нинішня Туреччина).
Марина була відданою віруючою, її змушували відректися від Христа, але дівчина не поступилася, за що і піддалася серйозним мукам і смерті (її обезголовили).
За церковним календарем 30 липня також заведено вшановувати пам'ять християнського подвижника-святого Лазаря Галісійського. Він проживав в Лідії (нинішня Туреччина) в десятому столітті. Християнство він прийняв вже в більш зрілому віці, він прийняв чернечий постриг в монастирі святого Сави.
Через деякий час Святий Лазар прийняв сан пресвітера і відправився жити на гору Галісія. За ним пішли численні ченці, учні та послідовники. Там він і помер в їх оточенні в 1053 році.
Відомо, що цей день називали різними іменами, наприклад, його називали Марина з Лазарем, Маринин день і Лазарники.
Наші предки вважали, що цей день майже завжди був поганим через жахливу погоду.
Люди старалися цілий день провести в молитвах до Святої Марини, щоб та відвела від них біду і вберегла від стихійних лих. Також в цей день просили святу Марину захистити домочадців від різних хвороб.
Іменини в цей день святкують Лазар і Марина.
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