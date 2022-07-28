"Люблю всей душой, всем сердцем": Залужный поздравил жителей любимого города с праздником (видео)

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный тепло поздравил жителей Владимира с Днем города, который отмечают 28 июля. Прославленный полководец украинского войска на видео также озвучил добрые пожелания владимирчанам, и высказался о древнем, любимом всем сердцем и душой городе.

Генерал Залужный провел в городе Владимир (прежде носил название Владимир-Волынский) свою молодость, и проходил там ранее военную службу.

Так, Валерий Федорович прежде отмечал в одном из интервью, что Новоград-Волынский (родной город офицера) был "колыбелью мечтаний и стремлений, а Владимир-Волынский дал возможность воплотить их в жизнь".

Сегодня, 28 июля, главнокомандующий ВСУ присоединился к поздравлениям жителей Владимира с 1034-м днем рождения города.

"Приветствую прекрасный город Владимир! Живите, процветайте. Очень сожалею, что не могу попасть туда. Люблю этот город - всей душой, всем сердцем. С праздником", - с улыбкой сказал Залужный.

Видео: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил жителей Владимира с Днем города

Кстати, генерал близко знаком со многими городами Украины, где проживал и служил, и особое место в сердце, конечно же, его малая родина - Новоград-Волынский под Житомиром.

"Лишь с годами я понял, что значит в жизни каждого человека город, где проходит детство и юность. Сменив седьмое место службы, я еще больше стал ценить землю, где родился и вырос, Новоград-Волынский - навсегда в моем сердце…

Впрочем, дал о себе знать и кочевой образ жизни военнослужащего: люблю Одессу, где служил долгое время, нравятся Киев, Черноморск, Десна...

Мне нравится и Владимир-Волынский с его особой, положительной аурой: так хорошо, как здесь, я чувствую себя разве что в родном Новограде-Волынском. Недаром у этих городов подобные названия", - так говорил Залужный еще в 2010 году журналистам газеты "Звягель".

А еще с огромной теплотой генерал вспоминает Чернигов, откуда родом его мама.

"Сколько помню свое детство, лето и немного зим проходили там. Я настолько был влюблен в этот город, что даже мечтал взрослым жить над Десной. Но, поскольку военный, очень долго в Чернигове не был", - отмечал Залужный в одном из интервью.

Генерал Валерий Залужный, главнокомандубщий ВСУ (фото: facebook com vzaluznyj)

Напомним, что о сегодняшнем городе-имениннике Владимире первое упоминание в летописях датируется 988 годом. Начиная с XII века, во времена феодальной раздробленности Киевской Руси-Украины город становится центром удельного Волынского княжества. Здесь утвердилась отдельная княжеская династия, основанная внуком Владимира Мономаха - Изяславом Мстиславичем, правившим на Волыни в 1146-1154 годах. Магдебургское право город получил в 1324 году.