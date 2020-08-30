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Праздник 30 августа: что запрещено делать сегодня, главные приметы дня

Автор: Дарья Русина

Какой сегодня праздник. 30 августа в Украине отмечают день Мирона, который почитается в лике святых как священномученик. Мирон родился в Греции около 201 года и являлся пресвитером Ахайи. Был казнен в 250 году.

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Пресвитер был кротким и милостивым к людям, но также и мужественным в защите своих чад. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал Богослужение. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся и повести их на мучения. Видя это, святой Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости.

Правитель стал принуждать мученика поклониться идолам. Получив от святого твердый отказ, Антипатр начал истязать Мирона. Сквозь страдания, он пел псалмы. В конечном итоге сердце святого не выдержало и священномученник умер.

Считается, что 30 августа обязательно нужно помогать сиротам и женщинам, которые остались вдовами. Ранее в этот день люди собирались и колективно выполняли работу в поле.

Приметы на 30 августа

  • На рассвете небо красное – к ветреной погоде.
  • Солнце садится в облака – к ненастью.
  • Журавли улетели на Мирона – Покрова будет с морозами.

Запреты на 30 августа

  • Не отказывайте в помощи людям.
  • В этот день не рекомендуется откладывать дела на потом.
  • Не рекомендуется также переносить уборку.

Ранее мы писали про выходные дни и праздники в сентябре 2020. Стало известно, сколько будем отдыхать.

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