Праздник 30 августа: что запрещено делать сегодня, главные приметы дня

Какой сегодня праздник. 30 августа в Украине отмечают день Мирона, который почитается в лике святых как священномученик. Мирон родился в Греции около 201 года и являлся пресвитером Ахайи. Был казнен в 250 году.
Пресвитер был кротким и милостивым к людям, но также и мужественным в защите своих чад. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал Богослужение. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся и повести их на мучения. Видя это, святой Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости.
Правитель стал принуждать мученика поклониться идолам. Получив от святого твердый отказ, Антипатр начал истязать Мирона. Сквозь страдания, он пел псалмы. В конечном итоге сердце святого не выдержало и священномученник умер.
Считается, что 30 августа обязательно нужно помогать сиротам и женщинам, которые остались вдовами. Ранее в этот день люди собирались и колективно выполняли работу в поле.
Ранее мы писали про выходные дни и праздники в сентябре 2020. Стало известно, сколько будем отдыхать.