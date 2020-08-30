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Свято 30 серпня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети дня

Автор: Дарья Русина

Яке сьогодні свято. 30 серпня в Україні відзначають день Мирона, який шанується в лику святих як священномученик. Мирон народився в Греції близько 201 року і був пресвітером Ахаї. Був страчений у 250 році.

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Пресвітер був лагідним та милостивим до людей, але також і мужнім у захисті своїх чад. Одного разу, в свято Різдва Христового, він звершував Богослужіння. У храм увійшов місцевий правитель Антипатр з воїнами, щоб схопити тих, хто молиться та повести їх на муки. Бачачи це, святий Мирон став гаряче заступатися за паству, викриваючи правителя в жорстокості.

Правитель став примушувати мученика поклонитися ідолам. Отримавши від святого тверду відмову, Антипатр почав катувати Мирона. Крізь страждання, він співав псалми. Зрештою серце святого не витримало і священномученник помер.

Вважається, що 30 серпня обов'язково потрібно допомагати сиротам і жінкам, які залишилися вдовами. Раніше в цей день люди збиралися і колективно виконували роботу у полі.

Прикмети на 30 серпня

  • На світанку небо червоне – до вітряної погоди.
  • Сонце сідає в хмари – до негоди.
  • Журавлі полетіли на Мирона – Покрова буде з морозами.

Заборони на 30 серпня

  • Не відмовляйте в допомозі людям.
  • У цей день не рекомендується відкладати справи на потім.
  • Не рекомендується також переносити прибирання.

Раніше ми писали про вихідні дні та свята у вересні 2020. Стало відомо, скільки будемо відпочивати.

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