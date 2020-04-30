Праздник 30 апреля: что категорически нельзя делать, все приметы

В этот день наши предки вывозили ульи на пасеки
Какой сегодня праздник. 30 апреля 2020 года православная церковь вспоминает преподобного Зосиму Соловецкого, в народе этот день называют Зосима-пчельник. Зосима Соловецкий жил в XV веке. Он был одним из основателей Соловецкого монастыря в России. Считается покровителем пчел и пчеловодов.
В народе 30 апреля отмечается Зосима Пчельник, которого считали покровителем пчел и пасечников. В тот день вывозили ульи на пасеки.
Пчела у славян считалась чуть ли не священным насекомым, в частности, потому, что, согласно легенде, именно пчелы первыми сообщили миру о воскресении Христа. В этот день было запрещено убивать пчел.
Сегодня именины празднуют: Адриан, Александр, Ефрем, Иван, Михаил, Симеон, Федор.
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