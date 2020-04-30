Свято 30 квітня: що категорично не можна робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 30 квітня 2020 року православна церква згадує преподобного Зосиму Соловецького, в народі цей день називають Зосима-пасіка. Зосима Соловецький жив у XV столітті. Він був одним із засновників Соловецького монастиря в Росії. Вважається покровителем бджіл і пасічників.

У народі 30 квітня відзначається Зосима Пасіка, якого вважали покровителем бджіл і пасічників. В той день вивозили вулики на пасіки.

Бджола у слов'ян вважалася чи не священною комахою, зокрема, тому, що, згідно з легендою, саме бджоли першими сповістили світові про воскресіння Христа. В цей день було заборонено вбивати бджіл.

Сьогодні іменини святкують: Адріан, Олександр, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.

Прикмети дня:

На який хліб полетіли бджоли, того врожаю чекати;

Якщо бджоли добре пережили зиму, буде хороший урожай гречки;

Якщо бджоли летять на вишневий колір, вишня вродить.

Мурахи в будинку - на щастя.

Багато сережок на вільсі - до врожаю вівса, багато шишок - вродить ячмінь.

Граки грають - на хорошу погоду.

Якщо рано вранці пішов дощ, вдень буде ясно.

Що не можна робити в цей день:

В останній день квітня ввечері не можна пекти хліб.

У цей день нікому не розповідайте свої сни - буде нещастя.

Як ми раніше писали, у травні українці отримають рекордну кількість вихідних.