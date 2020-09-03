Праздник 3 сентября: что категорически нельзя делать сегодня, главные приметы

3 сентября было принято устраивать женские посиделки
3 сентября в народе называют днем Фадея. Это время раньше посвящали заготовке льна, поэтому второе название праздника - Льнянница. Растение косили, сушили и подвергали специальной обработке. Женщины в этот день любили устраивать посиделки у кого-то дома - обычно это был дом вдовы, где проводили время за какой-то работой и разговорами
Согласно библейскому преданию, Фаддей проповедовал в Эдессе христианство, обращая язычников.
Как мы уже писали ранее, главной традицией этого дня была уборка льна. Его использовали для изготовления одежды, а также для лекарства.
Женщины продолжали делать заготовки на зиму, квасили и сушили овощи, варили варенья из яблок.
Сегодня нельзя прислушиваться к советам других людей, поскольку их мнение может быть ошибочным.
Девушкам не советуют заплетать косы, иначе волосы будут сухими и ломкими. А чтобы волосы были прямыми и густыми, их нужно расчесать и распустить.
Нельзя выбрасывать яичную скорлупу - к несчастью.
Лучше не протирать пыль с предметов, иначе можно привнести в свою жизнь разочарования и беды.
Незамужним девушкам, которые желают встретить своего суженого, нужно оставаться дома.
Ранее мы писали, про выходные и праздники в сентябре 2020. Стало известно, сколько будем отдыхать.
Также сообщалось, про важные традиции Орехового Спаса, что строго запрещено делать.