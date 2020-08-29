Ореховый Спас: самые красивые открытки и поздравления в стихах и прозе

Ореховый Спас 2020 (фото: freepik)

Ореховый Спас 29 августа завершает череду из трех августовских Спасов

Ореховый Спас украинцы отпразднуют 29 августа 2020 года. Этот день, который также называют Хлебным, Нерукотворным или Спасом на полотне символизирует окончание сбора урожая.

В храмы на Ореховый Спас несли на освящение орехи, зерно, лен, хлеб, полотно. Сегодня принято собраться за обеденным столом, а день закончить в бане с венком из орешника.

На Ореховый Спас не принято лениться и бурно праздновать, но всегда можно поделиться с родными и близкими красивыми открытками и поздравлениями с большим праздником.

Красивые открытки и стихи с Ореховым (Хлебным) Спасом

Желаю щелкать, как орешки,

Все испытания судьбы.

Желаю в ежедневной спешке

Не забывать свои мечты.



Желаю урожай богатый

Собрать из добрых своих дел,

Улыбок, дружеских объятий,

Ведь Спас Ореховый приспел.

***

Сегодня в Ореховый Спас,

У Бога прошу я за Вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек Вы не знали,

Чтоб Он Вас хранил неустанно

Для близких, родных и желанных,

Не знали ни в чем недостатка,

А жизнь была долгой и сладкой!

Наступил светлейший праздник,

Спас Ореховый пришел,

Пост закончился Успенский,

Пусть всем будет хорошо!



Третий спас подарит счастье

И здоровьем одарит,

На закате лета ждет нас

Жизнь без боли и обид.

***

Сегодня в праздник пожелаю,

Понять как важен этот день.

Со Спасом Хлебным поздравляю,

Пусть в этот день исчезнет лень.



Пусть Христиане отмечают,

Поют хвалебные стихи.

Пусть Хлебный Спас тебя одарит,

Отпустит Бог пусть все грехи.

В третий Спас, Хлебный Спас,

Поздравленья шлем от нас.

Мы хотим Вам пожелать,

В жизни горя, бед не знать.



С Божьей помощью Вам жить,

Добрым человеком слыть.

Не болеть, не огорчаться,

Почаще искренне смеяться.

***

Улетают ласточки,

Покидают нас,

И пришел ореховый,

Третий самый Спас.



Караваи новые

Подавай на стол,

Встретим осень ласково,

Спас не зря пришел!

Как поздравить родных и любимых картинками и прозой

Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда спасать себя и близких от жизненных неустоек и передряг, всегда иметь защиту от ненастий и бед, как защищен орех скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.

***

В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

Хлебный спас - светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

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Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щелкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и теплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.

Хлебный Спас - святой праздник для всех православных. Желаю, чтобы стремления ваши были высоки, чтобы все начинания доводили вы до конца. Желаю большой любви к ближним и к Христу, благополучия, семейного тепла, покоя и мира. Хочется пожелать, чтобы чаша в вашем доме всегда была полна спелых орехов и свежего хлеба. С Третьим Спасом вас!

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Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идется тебе по нему легко и свободно, будто по ореховой роще.

Ранее мы писали, что категорически запрещено делать в день Орехового Спаса.