Свято 3 вересня: що категорично не можна робити, головні прикмети

3 вересня було прийнято влаштовувати жіночі посиденьки
3 вересня в народі називають днем Тадея. Це час раніше присвячували заготівлі льону, тому друга назва свята - Льнянниця. Рослину косили, сушили і піддавали спеціальній обробці. Жінки в цей день любили влаштовувати посиденьки у когось вдома - зазвичай це був будинок вдови, де проводили час за якоюсь роботою і розмовами
Згідно з біблійним переказом, Тадей проповідував в Едессі християнство, звертаючи язичників.
Як ми вже писали раніше, головною традицією цього дня була прибирання льону. Його використовували для виготовлення одягу, а також для ліків.
Жінки продовжували робити заготовки на зиму, квасили й сушили овочі, варили варення з яблук.
Сьогодні не можна прислухатися до порад інших людей, оскільки їхня думка може бути помилковою.
Дівчатам не радять заплітати коси, інакше волосся буде сухим і ламким. А щоб волосся було прямими і густими, його потрібно розчесати і розпустити.
Не можна викидати яєчну шкаралупу - до нещастя.
Краще не протирати пил з предметів, інакше можна привнести в своє життя розчарування та біди.
Незаміжнім дівчатам, які бажають зустріти свого судженого, потрібно залишатися вдома.
Раніше ми писали, про вихідні та свята у вересні 2020. Стало відомо, скільки будемо відпочивати.
Також повідомлялося, про важливі традиції Горіхового Спаса, що суворо заборонено робити.