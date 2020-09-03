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Праздник 3 сентября: что категорически нельзя делать сегодня, главные приметы

Четверг 03 сентября 2020 06:00
Праздник 3 сентября: что категорически нельзя делать сегодня, главные приметы
Праздник 3 сентября (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

3 сентября было принято устраивать женские посиделки

3 сентября в народе называют днем Фадея. Это время раньше посвящали заготовке льна, поэтому второе название праздника - Льнянница. Растение косили, сушили и подвергали специальной обработке. Женщины в этот день любили устраивать посиделки у кого-то дома - обычно это был дом вдовы, где проводили время за какой-то работой и разговорами

Согласно библейскому преданию, Фаддей проповедовал в Эдессе христианство, обращая язычников.

Традиции 3 сентября

Как мы уже писали ранее, главной традицией этого дня была уборка льна. Его использовали для изготовления одежды, а также для лекарства.

Женщины продолжали делать заготовки на зиму, квасили и сушили овощи, варили варенья из яблок.

Главные приметы на сегодня

  • На Фадея сухо - весь сентябрь будет без дождей.
  • Много желудей 3 сентября - Рождество будет снежным.
  • Мыши делают на стогах гнезда - осень будет дождливой.
  • Люди, что родились 3 сентября, прирожденные целители. Их оберегами могут стать талисманы с карнеолом и халцедоном.

Чего нельзя делать 3 сентября:

Сегодня нельзя прислушиваться к советам других людей, поскольку их мнение может быть ошибочным.

Девушкам не советуют заплетать косы, иначе волосы будут сухими и ломкими. А чтобы волосы были прямыми и густыми, их нужно расчесать и распустить.

Нельзя выбрасывать яичную скорлупу - к несчастью.

Лучше не протирать пыль с предметов, иначе можно привнести в свою жизнь разочарования и беды.

Незамужним девушкам, которые желают встретить своего суженого, нужно оставаться дома.

Ранее мы писали, про выходные и праздники в сентябре 2020. Стало известно, сколько будем отдыхать.

Также сообщалось, про важные традиции Орехового Спаса, что строго запрещено делать.

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