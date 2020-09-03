Свято 3 вересня: що категорично не можна робити, головні прикмети

Свято 3 вересня (колаж: РБК-Україна)

3 вересня було прийнято влаштовувати жіночі посиденьки

3 вересня в народі називають днем Тадея. Це час раніше присвячували заготівлі льону, тому друга назва свята - Льнянниця. Рослину косили, сушили і піддавали спеціальній обробці. Жінки в цей день любили влаштовувати посиденьки у когось вдома - зазвичай це був будинок вдови, де проводили час за якоюсь роботою і розмовами

Згідно з біблійним переказом, Тадей проповідував в Едессі християнство, звертаючи язичників.

Традиції 3 вересня

Як ми вже писали раніше, головною традицією цього дня була прибирання льону. Його використовували для виготовлення одягу, а також для ліків.

Жінки продовжували робити заготовки на зиму, квасили й сушили овочі, варили варення з яблук.

Головні прикмети на сьогодні

На Тадея сухо - весь вересень буде без дощів.

Багато жолудів 3 вересня - Різдво буде сніжним.

Миші роблять на стогах гнізда - осінь буде дощовою.

Люди, що народилися 3 вересня, природжені цілителі. Їх оберегами можуть стати талісмани з карнеолом і халкідоном.

Чого не можна робити 3 вересня:

Сьогодні не можна прислухатися до порад інших людей, оскільки їхня думка може бути помилковою.

Дівчатам не радять заплітати коси, інакше волосся буде сухим і ламким. А щоб волосся було прямими і густими, його потрібно розчесати і розпустити.

Не можна викидати яєчну шкаралупу - до нещастя.

Краще не протирати пил з предметів, інакше можна привнести в своє життя розчарування та біди.

Незаміжнім дівчатам, які бажають зустріти свого судженого, потрібно залишатися вдома.

Раніше ми писали, про вихідні та свята у вересні 2020. Стало відомо, скільки будемо відпочивати.

Також повідомлялося, про важливі традиції Горіхового Спаса, що суворо заборонено робити.