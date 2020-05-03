Праздник 3 мая: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Какой сегодня праздник. 3 мая 2020 года украинцы чтят память Александра Ошевенского, который в свое время являлся христианским подвижником и всячески помогал людям.

Родился он в семье зажиточного крестьянина Никифора Ошевня. При рождении был наречен Алексеем, однако в 19 лет принял монашеский постриг с именем Александр. После переселения отца на север получил благословение на создание нового монастыря.

Был построен храм святого Николая и обитель при нем, вокруг которого собралась братия. Александр в общине практиковал священнобезмолвие и Иисусову молитву. Он пережил тяжелый семейный конфликт с родным братом Амвросием, который противился пострижению в монахи своих сыновей.

В результате этого разлада Александр тяжко заболел, но был чудесно исцелен во сне явлением святого Кирилла Белозерского. После смерти было составлено житие Александра и написаны иконы. Преподобный изображается на них как человек среднего роста, с сухим лицом и впалыми щеками, с небольшой и не густой бородой, с проседью в русых волосах.

Главные приметы 3 мая

Много шишек на елях - хлеб хорошо уродится.

Если небо дало дождь - даст и рожь.

Пласт сухой - примета к тому, что не будет в этом году богатого урожая.

Главные запреты 3 мая

Сегодня нельзя планировать важные дела, назначать свадьбы и крестины.

Нельзя есть слишком жирную пищу.

Не рекомендуется также ссориться.

Напомним, что в мае украинцы получат рекордное количество выходных.