Свято 3 травня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

3 травня 2020 року українці відзначають день Олександра Ошевенського
Яке сьогодні свято. 3 травня 2020 року українці вшановують пам'ять Олександра Ошевенського, який у свій час був християнським подвижником і всіляко допомагав людям.
Народився він у родині заможного селянина Нікіфора Ошевня. При народженні був названий Олексієм, проте у 19 років він прийняв чернечий постриг з ім'ям Олександр. Після переселення батька на північ отримав благословення на створення нового монастиря.
Був побудований храм святого Миколая та обитель при ньому, навколо якого збиралася братія. Олександр практикував в общині безмовність та Ісусову молитву. Він пережив важкий сімейний конфлікт з рідним братом Амвросієм, який опирався постригу в ченці своїх синів.
В результаті цього розладу Олександр тяжко захворів, але був чудесно зцілений уві сні явищем святого Кирила Білозерського. Після смерті було складено житіє Олександра і написані ікони. Преподобний зображається на них як чоловік середнього зросту, з сухим обличчям і запалими щоками, з невеликою і не густою бородою, з сивиною у русявому волоссі.
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