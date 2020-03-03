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Праздник 3 марта: что сегодня категорически нельзя делать, все приметы

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 06:00
Праздник 3 марта: что сегодня категорически нельзя делать, все приметы
Какой праздник 3 марта и у кого сегодня именины - читайте на Styler (Коллаж РБК-Украина)

3 марта наши предки почитали птичку-овсянку, которая считается вестницей прихода теплых деньков

Какой сегодня праздник и у кого именины? Ответ на этот вопрос таков: 3 марта 2020 года все православные христиане вспоминают святителя Льва, Папы Римского (440-461). Он прославился своими сочинениями, миролюбием и действиями, направленными против разных еретических течений.

В 452 году он своей речью удержал предводителя гуннов, Аттилу, от разорения Рима, а в 455 году убедил короля вандалов, Гензериха, не проливать кровь невинных людей и не предавать огню Рим. Мощи святителя находятся в Ваткинском соборе в Риме.

Праздник 3 марта: что сегодня категорически нельзя делать, все приметыСвятитель Лев вспоминается в этот день (фото из открытых источников)

В этот день наши предки почитали птичку-овсянку, которая считается вестницей прихода теплых деньков. Было принято печь пирожки и печенье из овсяной муки. Выпечкой угощали домочадцев, а также раскладывали во дворе, чтобы птицы могли полакомиться.

Главные приметы этого дня:

  • Сухой день - к хорошему урожаю.
  • Если у сосульки в середине нет пустоты, налив хлебов будет богатым и полным.
  • Сны, увиденные 3 марта, считаются пустыми.
  • Звезды на небе мерцают и блестят - к холоду.
  • Редкие звезды - к пурге и вьюге.
  • Бледная луна - к сильному снегопаду, ясная - к стуже.
  • Туманный круг вокруг луны - к метели.
  • Волнистые облака на небе - к оттепели.
  • Белые облака - к ветру, сизые - к теплу.
  • Деревья трещат - к сильному морозу.
  • Дым из печи вниз идет - к снегу, вверх - к морозу.
  • Дрова трещат - к сильному морозу.
  • Полноводье - к хорошему сенокосу.
  • Много снега - к богатому урожаю хлеба.
  • Густой туман - лето будет плохим.
  • Услышать гром - будет урожай.
  • С этого дня начинает хорошо клевать окунь.
  • Заяц перебежит дорогу - будет неудача

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • Нельзя делать операции и пломбировать зубы.
  • В этот день не завидуйте никому. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

Именины сегодня отмечают: Василий, Виктор, Лев.

Напомним, что продолжается Великий пост. Поэтому важно знать: что можно и нельзя есть в эти дни.

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