Праздник 3 марта: что сегодня категорически нельзя делать, все приметы
Какой праздник 3 марта и у кого сегодня именины - читайте на Styler (Коллаж РБК-Украина)
3 марта наши предки почитали птичку-овсянку, которая считается вестницей прихода теплых деньков
Какой сегодня праздник и у кого именины? Ответ на этот вопрос таков: 3 марта 2020 года все православные христиане вспоминают святителя Льва, Папы Римского (440-461). Он прославился своими сочинениями, миролюбием и действиями, направленными против разных еретических течений.
В 452 году он своей речью удержал предводителя гуннов, Аттилу, от разорения Рима, а в 455 году убедил короля вандалов, Гензериха, не проливать кровь невинных людей и не предавать огню Рим. Мощи святителя находятся в Ваткинском соборе в Риме.
Святитель Лев вспоминается в этот день (фото из открытых источников)
В этот день наши предки почитали птичку-овсянку, которая считается вестницей прихода теплых деньков. Было принято печь пирожки и печенье из овсяной муки. Выпечкой угощали домочадцев, а также раскладывали во дворе, чтобы птицы могли полакомиться.
Главные приметы этого дня:
- Сухой день - к хорошему урожаю.
- Если у сосульки в середине нет пустоты, налив хлебов будет богатым и полным.
- Сны, увиденные 3 марта, считаются пустыми.
- Звезды на небе мерцают и блестят - к холоду.
- Редкие звезды - к пурге и вьюге.
- Бледная луна - к сильному снегопаду, ясная - к стуже.
- Туманный круг вокруг луны - к метели.
- Волнистые облака на небе - к оттепели.
- Белые облака - к ветру, сизые - к теплу.
- Деревья трещат - к сильному морозу.
- Дым из печи вниз идет - к снегу, вверх - к морозу.
- Дрова трещат - к сильному морозу.
- Полноводье - к хорошему сенокосу.
- Много снега - к богатому урожаю хлеба.
- Густой туман - лето будет плохим.
- Услышать гром - будет урожай.
- С этого дня начинает хорошо клевать окунь.
- Заяц перебежит дорогу - будет неудача
Что категорически нельзя делать в этот день:
- Нельзя делать операции и пломбировать зубы.
- В этот день не завидуйте никому. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.
Именины сегодня отмечают: Василий, Виктор, Лев.
Напомним, что продолжается Великий пост. Поэтому важно знать: что можно и нельзя есть в эти дни.
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