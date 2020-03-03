Свято 3 березня: що сьогодні категорично не можна робити, всі прикмети
Яке свято 3 березня й у кого сьогодні іменини - читайте на Styler (Колаж РБК-Україна)
3 березня наші пращури вшановували пташку-вівсянку, яка вважається вісницею приходу теплих деньків
Яке сьогодні свято і у кого іменини? Відповідь на це питання така: 3 березня 2020 року всі православні християни згадують святителя Лева, Папи Римського (440-461). Він прославився своїми творами, миролюбністю і діями, спрямованими проти різних єретичних течій.
У 452 році він своєю промовою втримав ватажка гунів Аттілу, від розорення Риму, а в 455 році переконав короля вандалів, Гензериха, не проливати кров невинних людей і не зраджувати вогню Рим. Мощі святителя знаходяться в Ваткинському соборі в Римі.
Святитель Лев згадується в цей день (фото з відкритих джерел)
У цей день наші пращури вшановували пташку-вівсянку, яка вважається вісницею приходу теплих деньків. Було прийнято пекти пиріжки і печиво з вівсяної муки. Пригощали випічкою домочадців, а також розкладали у дворі, щоб птахи могли поласувати.
Головні прикмети цього дня:
- Сухий день - до хорошого врожаю.
- Якщо бурульки в середині немає порожнечі, налив хлібів буде багатим і повним.
- Сни, побачені 3 березня, вважаються порожніми.
- Зірки на небі мерехтять і блищать - до холоду.
- Рідкісні зірки - до заметілі і бурі.
- Бліда місяць - до сильного снігопаду, ясна - до холоднечі.
- Туманне коло навколо місяця - до заметілі.
- Хвилясті хмари на небі - до відлиги.
- Білі хмари - на вітер, сизі - до тепла.
- Дерева тріщать - до сильного морозу.
- Дим з печі йде вниз - до снігу, вгору - до морозу.
- Дрова тріщать - до сильного морозу.
- Повноводдя - до хорошого сінокосу.
- Багато снігу - до багатого врожаю хліба.
- Густий туман - літо буде поганим.
- Почути грім - буде урожай.
- З цього дня починає добре клювати окунь.
- Заєць перебіжить дорогу - буде невдача
Що категорично не можна робити в цей день:
- Не можна робити операції і пломбувати зуби.
- У цей день не заздріть нікому. Якщо ви сглазите людину, то це повернеться до вас бумерангом.
Сьогодні іменини відзначають: Василь, Віктор, Лев.
Нагадаємо, що триває Великий піст. Тому важливо знати: що можна і не можна їсти у ці дні.
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