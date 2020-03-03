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Свято 3 березня: що сьогодні категорично не можна робити, всі прикмети

STYLERЖиття    03.03.2020 - 06:00
Свято 3 березня: що сьогодні категорично не можна робити, всі прикмети
Яке свято 3 березня й у кого сьогодні іменини - читайте на Styler (Колаж РБК-Україна)

3 березня наші пращури вшановували пташку-вівсянку, яка вважається вісницею приходу теплих деньків

Яке сьогодні свято і у кого іменини? Відповідь на це питання така: 3 березня 2020 року всі православні християни згадують святителя Лева, Папи Римського (440-461). Він прославився своїми творами, миролюбністю і діями, спрямованими проти різних єретичних течій.

У 452 році він своєю промовою втримав ватажка гунів Аттілу, від розорення Риму, а в 455 році переконав короля вандалів, Гензериха, не проливати кров невинних людей і не зраджувати вогню Рим. Мощі святителя знаходяться в Ваткинському соборі в Римі.

Свято 3 березня: що сьогодні категорично не можна робити, всі прикметиСвятитель Лев згадується в цей день (фото з відкритих джерел)

У цей день наші пращури вшановували пташку-вівсянку, яка вважається вісницею приходу теплих деньків. Було прийнято пекти пиріжки і печиво з вівсяної муки. Пригощали випічкою домочадців, а також розкладали у дворі, щоб птахи могли поласувати.

Головні прикмети цього дня:

  • Сухий день - до хорошого врожаю.
  • Якщо бурульки в середині немає порожнечі, налив хлібів буде багатим і повним.
  • Сни, побачені 3 березня, вважаються порожніми.
  • Зірки на небі мерехтять і блищать - до холоду.
  • Рідкісні зірки - до заметілі і бурі.
  • Бліда місяць - до сильного снігопаду, ясна - до холоднечі.
  • Туманне коло навколо місяця - до заметілі.
  • Хвилясті хмари на небі - до відлиги.
  • Білі хмари - на вітер, сизі - до тепла.
  • Дерева тріщать - до сильного морозу.
  • Дим з печі йде вниз - до снігу, вгору - до морозу.
  • Дрова тріщать - до сильного морозу.
  • Повноводдя - до хорошого сінокосу.
  • Багато снігу - до багатого врожаю хліба.
  • Густий туман - літо буде поганим.
  • Почути грім - буде урожай.
  • З цього дня починає добре клювати окунь.
  • Заєць перебіжить дорогу - буде невдача

Що категорично не можна робити в цей день:

  • Не можна робити операції і пломбувати зуби.
  • У цей день не заздріть нікому. Якщо ви сглазите людину, то це повернеться до вас бумерангом.

Сьогодні іменини відзначають: Василь, Віктор, Лев.

Нагадаємо, що триває Великий піст. Тому важливо знати: що можна і не можна їсти у ці дні.

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