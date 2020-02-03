Праздник 3 февраля: что строго запрещено делать сегодня, все приметы

3 февраля украинцы почитают Максима Грека, защитника обиженных
Какой сегодня праздник. 3 февраля по православной традиции чтят память преподобного Максима Грека. Его считают защитником униженных, сирот, вдов и всех, кто попал в беду. Все традиции, приметы и запреты этого дня - в материале Styler.
Максимов день также в народе также называют Максима-утешителя или Максима-исповедника. Максим родился в семье богатого греческого чиновника в конце XIII века, став монахом, посвятил жизнь служению Бога.
Именинниками 3 февраля являются: Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.
Максим считается защитником обиженных, поэтому в этот день принято делать добрые дела и помогать тем, кто попал в беду. Также 3 февраля нужно благодарить и молиться за тех, кто был рядом в трудную минуту.
Хозяйки в этот день пекли соленые пироги с начинкой из мяса, рыбы, яиц, грибов, которыми угощали своих родных и близких. Часть угощения принято было раздавать бедным и голодающим, дабы в семье было благополучие и достаток.
Народные целители проводили различные ритуалы для лечения и очищения энергетики, особенно если дул сильный ветер - он усиливал действенность обряда.
Человек, родившийся в праздник преподобного Максима Грека станет хорошим хозяином. Его камнем-оберегом считается бирюза.
На Максима-утешителя нужно было помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Если вас беспокоит какая-то проблема, нужно было сходить в церковь и помолиться о помощи.
Доброе дело, сделанное 3 февраля, вернется к вам сторицей.
Считалось, что нельзя пришивать пуговицы, поскольку не избавитесь от старых проблем.
Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.