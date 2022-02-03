Праздник 3 февраля: что категорически нельзя делать в день Максима, приметы

Святого считают защитником униженных, сирот, вдов и всех, кто попал в беду.

Максимов день также в народе также называют Максима-утешителя или Максима-исповедника. Максим родился в семье богатого греческого чиновника в конце XIII века, став монахом, посвятил жизнь служению Бога.

Главные традиции и ритуалы на Максимов день

Максим считается защитником обиженных, поэтому в этот день принято делать добрые дела и помогать тем, кто попал в беду. Также 3 февраля нужно благодарить и молиться за тех, кто был рядом в трудную минуту.

Хозяйки в этот день пекли соленые пироги с начинкой из мяса, рыбы, яиц, грибов, которыми угощали своих родных и близких. Часть угощения принято было раздавать бедным и голодающим, дабы в семье было благополучие и достаток.

Народные целители проводили различные ритуалы для лечения и очищения энергетики, особенно если дул сильный ветер - он усиливал действенность обряда.

Человек, родившийся в праздник преподобного Максима Грека станет хорошим хозяином.

Что нужно сделать 3 февраля

На Максима-утешителя нужно было помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

Если вас беспокоит какая-то проблема, нужно было сходить в церковь и помолиться о помощи.

Доброе дело, сделанное 3 февраля, вернется к вам сторицей.

Что запрещено делать в Максимов день

Считалось, что нельзя пришивать пуговицы, поскольку не избавитесь от старых проблем.

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Народные приметы 3 февраля

Если на Максима сорвалась важная встреча - это к добру. Считается, что Бог отвел от беды.

Ночью через облака видно луну, будет хороший урожай зерновых.

Ясное небо предвещало сильные затяжные морозы и плохой урожай.

Если полумесяц "вонзился" в тучи, то год будет сверхурожайным.

Именинниками 3 февраля являются: Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим. Поздравьте этих людей с днем ангела!