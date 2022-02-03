Свято 3 лютого: що категорично не можна робити в день Максима, прикмети

Святого вважають захисником принижених, сиріт, вдів і всіх, хто потрапив у біду.

Максимів день також в народі також називають Максима-Утішителя або Максима-Сповідника. Максим народився в сім'ї багатого грецького чиновника в кінці XIII століття, ставши ченцем, присвятив життя служінню Бога.

Головні традиції і ритуали на Максимів день

Максим вважається захисником скривджених, тому в цей день заведено робити добрі справи і допомагати тим, хто потрапив у біду. Також 3 лютого потрібно дякувати і молитися за тих, хто був поруч у важку хвилину.

Господині в цей день пекли солоні пироги з начинкою з м'яса, риби, яєць, грибів, якими пригощали своїх рідних і близьких. Частина частування прийнято було роздавати бідним і голодуючим, щоб в родині було благополуччя і достаток.

Народні цілителі проводили різні ритуали для лікування і очищення енергетики, особливо якщо дув сильний вітер - він посилював дієвість обряду.

Людина, що народилася у свято преподобного Максима Грека стане хорошим господарем.

Що потрібно зробити 3 лютого

На Максима потрібно було помиритися з тими, з ким ви були у сварці.

Якщо вас турбує якась проблема, потрібно було сходити до церкви і помолитися про допомогу.

Добра справа, зроблена 3 лютого, повернеться до вас сторицею.

Що заборонено робити в Максимів день

Вважалося, що не можна пришивати гудзики, оскільки не позбудетеся від старих проблем.

Не можна лаятися і сваритися один з одним.

Народні прикмети 3 лютого

Якщо на Максима зірвалася важлива зустріч - це до добра. Вважається, що Бог відвів від біди.

Вночі через хмари видно місяць, буде хороший урожай зернових.

Ясне небо віщувало сильні затяжні морози і поганий урожай.

Якщо півмісяць "встромився" в хмари, то рік буде сверхврожайним.

Іменинниками 3 лютого є: Агнія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим. Привітайте цих людей з днем ангела!