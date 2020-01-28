Праздник 28 января: что запрещено делать сегодня, все приметы

Какой сегодня праздник. 28 января православные чествуют память преподобного Павла Фивейского (Египетского), святого и первого христианского монаха, который 91 из 113 лет своей жизни провел как отшельник.

В народе праздник получил название Павел день или Павел Пустынник. С этой даты наблюдали увеличение светового дня и сокращение ночной темноты - даже бытовала поговорка, что "Павел день прибавил".

Отметим, что 28 января в Киевской Руси-Украины еще в дохристианские времена называли День ведунов. Наши предки верили, что это неблагоприятная дата, когда колдуны и злые силы обмениваются тайными темными знаними, и применяют их против людей. Суеверные боялися выходить за порог дома после захода солнца, когда нечисть получала большую силу и охотилась за самоуверенными смельчаками. Так, с той эпохи сохранились важные правила, как уберечь себя и родных от зла, лиха и порчи.

Как гласят церковные предания, Павел родился в Египте, в городе Фивы. Во время гонений императора Деция в III веке преподобный узнал, что родственник намерен рассказать язычникам о том, что он исповедует христианство, и ушел в пустыню и поселился в пещере. Согласно легендам, вороны приносили ему финики и хлеб. 91 год прожил святой в молитвах, и незадолго до кончины состоялась его встреча с преподобным Антонием, который с ним остался вплоть до смертного часа.

Святой Павел за свою жизнь не основал ни одной обители, однако его называют отцом православного монашества.

Святой Павел Фивейский (Картина кисти испанского художника Хосе де Рибера / Фото из открытых источников)

Народные поверья и запреты в опасный день 28 января

На украинских землях сложилось поверье, что 28 января является одним из самых опасных и несчастливых дней. Издавна наши предки делали определенные обереги от порчи и сглаза. Верующие - молились, а суеверные прибегали к "традиционным" методам - стучали по дереву и плевали через левое плечо.

Чтобы защититься от злых потусторонних сущностей и колдунов с ведьмами, люди клали возле всех дверей и окон веточки засушенного чертополоха или полыни.

Такие же травы оставляли в колыбелях малых детей, которые в этот день считались особо уязвимыми для нечисти и "дурного глаза".

С наступлением темноты настоятельно не рекомендовали выходить на улицу - все вечерние встречи стоит перенести на другой день.

Если же покинуть дом после захода солнца необходимо, то люди обязательно брали с собой обереги и не забывали нательный крестик. Говорили, что на утро стоит сходить в церковь и помолиться о защите от зла.

Еще один способ отвести от себя опасность - прочитать над емкостью со святой водой заговор и потом умыться. Вот что нужно произнести:

"Боже мой, даруй силу воде, дабы защитила она меня от любого негативного воздействия. Пошли мне защиту Великого духа своего через воду, наполненную светом. Да будет это твоим благословением. Пусть влияние черное не коснется меня, когда водою тело свое омою. Друга недобрый глаз на меня смотрит, да без вреда для меня. Ибо защищен я твоею силой. Аминь".

Главные приметы 28 января