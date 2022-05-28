Праздник 28 мая: что нужно сделать в этот день, а на что - строгий запрет

28 мая 2022 года по православному календарю почитается память преподобного Пахомия Великого. В народе праздник всегда звали Пахом Теплый. В этот день придерживались определенных традиций, запретов и следили за погодой.

Что можно и нельзя делать на Пахома, привычки, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Что надо сделать в этот день, важные традиции

В этот день можно сажать огурцы (но до обеда), если вы этого еще не сделали. В народе верили, что урожай будет хорошим.

Можно и надо наводить порядки во дворе, то есть на придомовых территориях: чинить, красить, белить и так далее.

Приметы на Пахома

Багровый восход солнца означает, что летом будет жара и мало осадков.

Летает много паутины - к жаркому лету.

Услышите крик вороны - к хорошему известию, а скрежет сороки - к деньгам.

В небе после дождя видно радугу - непогода больше не вернется.

Если день теплый, то рыбалка будет хорошей.

Что нельзя делать в этот день

Ссориться, ругаться, желать кому-то зла, думать плохо о других людях.

Сажать на огороде после обеда, иначе не взойдут.

Девушкам рассказывать о своих планах, потому что не сбудутся.

Вытираться чужим полотенцем, чтобы не забрать себе проблемы другого человека.

Оставлять грязной посуду.

Смотреть на свое отражение в воде.

Ловить птиц и охотиться на них.

День ангела 28 мая отмечают люди с именами:

Анастасия, Игнат, Дмитрий, Макар, Пахом. Обязательно поздравьте именинников с праздником.