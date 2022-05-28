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Праздник 28 мая: что нужно сделать в этот день, а на что - строгий запрет

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Суббота 28 мая 2022 06:00
Праздник 28 мая: что нужно сделать в этот день, а на что - строгий запрет Фото: какой праздник 28 мая (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

28 мая 2022 года по православному календарю почитается память преподобного Пахомия Великого. В народе праздник всегда звали Пахом Теплый. В этот день придерживались определенных традиций, запретов и следили за погодой.

Что можно и нельзя делать на Пахома, привычки, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Что надо сделать в этот день, важные традиции

В этот день можно сажать огурцы (но до обеда), если вы этого еще не сделали. В народе верили, что урожай будет хорошим.

Можно и надо наводить порядки во дворе, то есть на придомовых территориях: чинить, красить, белить и так далее.

Приметы на Пахома

  • Багровый восход солнца означает, что летом будет жара и мало осадков.
  • Летает много паутины - к жаркому лету.
  • Услышите крик вороны - к хорошему известию, а скрежет сороки - к деньгам.
  • В небе после дождя видно радугу - непогода больше не вернется.
  • Если день теплый, то рыбалка будет хорошей.

Что нельзя делать в этот день

  • Ссориться, ругаться, желать кому-то зла, думать плохо о других людях.
  • Сажать на огороде после обеда, иначе не взойдут.
  • Девушкам рассказывать о своих планах, потому что не сбудутся.
  • Вытираться чужим полотенцем, чтобы не забрать себе проблемы другого человека.
  • Оставлять грязной посуду.
  • Смотреть на свое отражение в воде.
  • Ловить птиц и охотиться на них.

День ангела 28 мая отмечают люди с именами:

Анастасия, Игнат, Дмитрий, Макар, Пахом. Обязательно поздравьте именинников с праздником.

Ранее мы писали про календарь праздников на июнь 2022. Будут ли дополнительные выходные, какие важные даты отметим.

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