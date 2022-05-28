Праздник 28 мая: что нужно сделать в этот день, а на что - строгий запрет
28 мая 2022 года по православному календарю почитается память преподобного Пахомия Великого. В народе праздник всегда звали Пахом Теплый. В этот день придерживались определенных традиций, запретов и следили за погодой.
Что можно и нельзя делать на Пахома, привычки, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.
Что надо сделать в этот день, важные традиции
В этот день можно сажать огурцы (но до обеда), если вы этого еще не сделали. В народе верили, что урожай будет хорошим.
Можно и надо наводить порядки во дворе, то есть на придомовых территориях: чинить, красить, белить и так далее.
Приметы на Пахома
- Багровый восход солнца означает, что летом будет жара и мало осадков.
- Летает много паутины - к жаркому лету.
- Услышите крик вороны - к хорошему известию, а скрежет сороки - к деньгам.
- В небе после дождя видно радугу - непогода больше не вернется.
- Если день теплый, то рыбалка будет хорошей.
Что нельзя делать в этот день
- Ссориться, ругаться, желать кому-то зла, думать плохо о других людях.
- Сажать на огороде после обеда, иначе не взойдут.
- Девушкам рассказывать о своих планах, потому что не сбудутся.
- Вытираться чужим полотенцем, чтобы не забрать себе проблемы другого человека.
- Оставлять грязной посуду.
- Смотреть на свое отражение в воде.
- Ловить птиц и охотиться на них.
День ангела 28 мая отмечают люди с именами:
Анастасия, Игнат, Дмитрий, Макар, Пахом. Обязательно поздравьте именинников с праздником.
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