Свято 28 травня: що треба зробити в цей день, а на що - сувора заборона
28 травня 2022 року за православним календарем вшановується пам'ять преподобного Пахомія Великого. В народі свято завжди кликали Пахом Теплий. В цей день дотримувалися певних традицій, заборон і стежили за погодою.
Що можна і не можна робити на Пахома, звички, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Що треба зробити в цей день, важливі традиції
В цей день можна садити огірки (але до обіду), якщо ви цього ще не зробили. В народі вірили, що урожай буде хорошим.
Можна і треба наводити порядки у дворі, тобто на прибудинкових територіях: лагодити, фарбувати, білити і так далі.
Прикмети на Пахома
- Багряний схід сонця означає, що влітку буде спека і мало опадів.
- Літає багато павутиння - до спекотного літа.
- Почуєте крик ворони - до хорошої звістки, а скрегіт сороки - до грошей.
- У небі після дощу видно веселку - негода більше не повернеться.
- Якщо день теплий, то риболовля буде хорошою.
Що не можна робити в цей день
- Сваритися, лаятися, бажати будь-кому зла, думати погано про інших людей.
- Садити будь-що на городі після обіду, інакше не зійде.
- Дівчатам - розповідати про свої плани, бо не збудуться.
- Витиратися чужим рушником, щоб не забрати собі проблеми іншої людини.
- Залишати брудним посуд.
- Дивитися на своє відображення у воді.
- Ловити птахів і полювати на них.
День ангела 28 травня відзначають люди з іменами:
Анастасія, Гнат, Дмитро, Макар, Пахом. Обов'язково привітайте іменинників зі святом.
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