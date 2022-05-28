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Свято 28 травня: що треба зробити в цей день, а на що - сувора заборона

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Субота 28 травня 2022 06:00
Свято 28 травня: що треба зробити в цей день, а на що - сувора заборона Фото: Яке свято 28 травня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

28 травня 2022 року за православним календарем вшановується пам'ять преподобного Пахомія Великого. В народі свято завжди кликали Пахом Теплий. В цей день дотримувалися певних традицій, заборон і стежили за погодою.

Що можна і не можна робити на Пахома, звички, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що треба зробити в цей день, важливі традиції

В цей день можна садити огірки (але до обіду), якщо ви цього ще не зробили. В народі вірили, що урожай буде хорошим.

Можна і треба наводити порядки у дворі, тобто на прибудинкових територіях: лагодити, фарбувати, білити і так далі.

Прикмети на Пахома

  • Багряний схід сонця означає, що влітку буде спека і мало опадів.
  • Літає багато павутиння - до спекотного літа.
  • Почуєте крик ворони - до хорошої звістки, а скрегіт сороки - до грошей.
  • У небі після дощу видно веселку - негода більше не повернеться.
  • Якщо день теплий, то риболовля буде хорошою.

Що не можна робити в цей день

  • Сваритися, лаятися, бажати будь-кому зла, думати погано про інших людей.
  • Садити будь-що на городі після обіду, інакше не зійде.
  • Дівчатам - розповідати про свої плани, бо не збудуться.
  • Витиратися чужим рушником, щоб не забрати собі проблеми іншої людини.
  • Залишати брудним посуд.
  • Дивитися на своє відображення у воді.
  • Ловити птахів і полювати на них.

День ангела 28 травня відзначають люди з іменами:

Анастасія, Гнат, Дмитро, Макар, Пахом. Обов'язково привітайте іменинників зі святом.

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