Свято 28 березня: що категорично заборонено робити, важливі прикмети

Свято 28 березня, прикмети, заборони та іменинники - в матеріалі Styler
Яке сьогодні свято. 28 березня по православній традиції заведено вшановувати пам'ять священномученика Олександра, який у III столітті постраждав за християнську віру. У народі сьогоднішній день ще називають Олександрів день. Що можна і не можна робити сьогодні, прикмети і традиції 28 березня - читайте у матеріалі.
Іменини сьогодні святкують Олександр, Трохим, Юліан.
Цей день було заведено присвячувати лісі і природі. На Русі лісу дякували за природні дари. Але ходити в лісову гущавину не рекомендувалося - можна потурбувати Лісовика.
Вважалося, що в цей день дуже легко наврочити людині, тому з дому без шпильки на одязі не виходили.
В Олександрів день не можна мити голову. Це віщувало розлуку з близькими.
Не можна ходити в ліс, щоб не потурбувати Лісовика. Вважалося, що в цей день у лісі можна заблукати або зустрітися з хижаком.
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