UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздник 28 июня: почему этот день опасен, что нельзя делать

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

28 июня православные чтут память мученика Вита Римского, его воспитателя Модеста и кормилицы Крискентии.

Что нельзя делать в этот день, приметы этой даты - читайте в материале Styler.

Этот мученик – один из самых любимых в Европе. Православные молятся святому Виту об избавлении от болезней и укреплении здоровья. Также его просят защитить от беды домашний скот. Также этот праздник - крайний срок посева зерновых культур.

В этот день люди присматривают за скотом на пастбищах. Их ограждают от свежих побегов овса, от которого животные могут пострадать.

День Фита в народе считается несчастливым и опасным. Поэтому в этот день в старину старались не ходить в лес и на природу, и особенно на реку.

Какие важные приметы этого дня

  • Перед дождем соцветия ноготков закрываются, мальва поникает, увядает, фиалка сгибает стебелек.
  • Кузнечики громче обычного стрекочут – жди осадков.
  • Поросята визжат – к сырой погоде.
  • Скотина на пастбище тяжело дышит, с шумом выдыхает воздух – к дождю.
  • При хорошей погоде коровы и овцы сами возвращаются с пастбища и спешат под навес или в сарай – к грозе.

Что нельзя сегодня делать

  • купаться в открытых водоемах;
  • ходить в лес, на луг;
  • расчесываться, есть и пить, с кем-то разговаривать – если человек собрался проводить обряд с утопленником;
  • кричать – лучше вообще говорить полушепотом;
  • выбрасывать объедки со стола;
  • рассказывать кому-то плохой сон, если приснился – а то сбудется.

День ангела справляют Кира, а также Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил и Модест, Семен и Федор.

Вам будет интересно прочитать церковный календарь на июль 2022, все его праздники и даты.

Читайте также, психолог рассказала, уместны ли фейерверки и празднования во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине