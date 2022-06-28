Праздник 28 июня: почему этот день опасен, что нельзя делать

28 июня православные чтут память мученика Вита Римского, его воспитателя Модеста и кормилицы Крискентии.
Что нельзя делать в этот день, приметы этой даты - читайте в материале Styler.
Этот мученик – один из самых любимых в Европе. Православные молятся святому Виту об избавлении от болезней и укреплении здоровья. Также его просят защитить от беды домашний скот. Также этот праздник - крайний срок посева зерновых культур.
В этот день люди присматривают за скотом на пастбищах. Их ограждают от свежих побегов овса, от которого животные могут пострадать.
День Фита в народе считается несчастливым и опасным. Поэтому в этот день в старину старались не ходить в лес и на природу, и особенно на реку.
День ангела справляют Кира, а также Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил и Модест, Семен и Федор.
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