RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Свято 28 червня: чому цей день небезпечний, що не можна робити

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

28 червня православні вшановують пам'ять мученика Віта Римського, його вихователя Модеста і годувальниці Крискентії.

Що не можна робити в цей день, прикмети цієї дати-читайте в матеріалі Styler.

Цей мученик-один з найулюбленіших в Європі. Православні моляться святому Віту про позбавлення від хвороб і зміцнення здоров'я. Також його просять захистити від біди домашню худобу. Також це свято-крайній термін посіву зернових культур.

У цей день люди доглядають за худобою на пасовищах. Їх захищають від свіжих пагонів вівса, від якого Тварини можуть постраждати.

День Фіта у народі вважається нещасливим і небезпечним. Тому в цей день за старих часів намагалися не ходити в ліс і на природу, і особливо на річку.

Які важливі прикмети цього дня

  • Перед дощем суцвіття нагідок закриваються, мальва никне, в'яне, фіалка згинає стеблинка.
  • Коники голосніше звичайного стрекочуть-чекай опадів.
  • Поросята верещать-до сирої погоди.
  • Скотина на пасовищі важко дихає, з шумом видихає повітря – до дощу.
  • При гарній погоді корови і вівці самі повертаються з пасовища і поспішають під навіс або в сарай – до грози.

Що не можна сьогодні робити

  • купатися у відкритих водоймах;
  • ходити в ліс, на луг;
  • розчісуватися, їсти і пити, з кимось розмовляти - якщо людина зібралася проводити обряд з потопельником;
  • кричати-краще взагалі говорити напівпошепки;
  • викидати недоїдки зі столу;
  • розповідати комусь поганий сон, якщо приснився – а то збудеться.

День ангела справляють Кіра, а також Григорій, Єфрем, Лазар, Михайло і Модест, Семен і Федір.

Вам буде цікаво прочитати церковний календар на липень 2022, всі його свята і дати.

Читайте також, психолог розповіла, чи доречні Феєрверки та святкування під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні