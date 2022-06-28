Свято 28 червня: чому цей день небезпечний, що не можна робити

Цей мученик-один з найулюбленіших в Європі. Православні моляться святому Віту про позбавлення від хвороб і зміцнення здоров'я. Також його просять захистити від біди домашню худобу. Також це свято-крайній термін посіву зернових культур.

У цей день люди доглядають за худобою на пасовищах. Їх захищають від свіжих пагонів вівса, від якого Тварини можуть постраждати.

День Фіта у народі вважається нещасливим і небезпечним. Тому в цей день за старих часів намагалися не ходити в ліс і на природу, і особливо на річку.

Які важливі прикмети цього дня

Перед дощем суцвіття нагідок закриваються, мальва никне, в'яне, фіалка згинає стеблинка.

Коники голосніше звичайного стрекочуть-чекай опадів.

Поросята верещать-до сирої погоди.

Скотина на пасовищі важко дихає, з шумом видихає повітря – до дощу.

При гарній погоді корови і вівці самі повертаються з пасовища і поспішають під навіс або в сарай – до грози.

Що не можна сьогодні робити

купатися у відкритих водоймах;

ходити в ліс, на луг;

розчісуватися, їсти і пити, з кимось розмовляти - якщо людина зібралася проводити обряд з потопельником;

кричати-краще взагалі говорити напівпошепки;

викидати недоїдки зі столу;

розповідати комусь поганий сон, якщо приснився – а то збудеться.

День ангела справляють Кіра, а також Григорій, Єфрем, Лазар, Михайло і Модест, Семен і Федір.