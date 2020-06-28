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Праздник 28 июня: что категорически запрещено делать, главные приметы

STYLERЖизнь    28.06.2020 - 06:00
Праздник 28 июня: что категорически запрещено делать, главные приметы
28 июня - какой сегодня праздник, приметы (коллаж РБК-Украина)

28 июня украинцы празднуют день пророка Амоса

Какой сегодня праздник. 28 июня 2020 года украинцы отмечают день памяти ветхозаветного пророка по имени Амос. Он принадлежал к числу двенадцати так называемых "малых".

Деятельность Амоса совпадает с правлением израильского царя Иеровоама II. Он был простым пастухом в городе Фекоя, вблизи Вифлеема в Иудее. Однажды он услышал Божье повеление и пошел в Северное Израильское царство, чтобы сообщить о приближении Суда Господнего.

Когда он проповедовал в Вефиле у царского храма, местный священник Амасия прогнал его. После этого Амос перестал проповедовать публично и начал записывать свои видения и пророчества.

Стиль его книги свидетельствует о цельности его характера, начитанности и широкой эрудиции. Он обличал недостатки общества, социальную несправедливость и неравенство. Амос призывал к милосердию по отношению к бедным и нуждающимся. Человечность и правда, по его мнению, являлись первостепенными формами служения Богу.

Апокрифическая книга "Жизнь пророков" сообщает, что он был смертельно ранен сыном Амасии, умер и похоронен у себя на родине.

Главные приметы этого дня:

  • Сны в этот день могут исполниться.
  • Кузнечики очень громко трещат - жди осадков.
  • Роса утром сильная - год будет урожайным.
  • Туман утром стелется - скоро будут дожди.
  • Облака на закате желтого цвета - завтра будет дождь.

Основные запреты дня:

  • 28 июня не рекомендуется одалживать деньги.
  • Нельзя конфликтовать с окружающими и обижать животных, иначе аукнется.
  • Не рекомендуется убирать и выносить мусор.

Как мы ранее писали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Праздники
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