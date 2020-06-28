Свято 28 червня: що категорично заборонено робити, головні прикмети

28 червня - яке сьогодні свято, прикмети (колаж РБК-Україна)

28 червня українці святкують день пророка Амоса

Яке сьогодні свято. 28 червня 2020 року українці відзначають день пам'яті старозавітного пророка по імені Амос. Він належав до числа дванадцяти, так званих, "малих".

Діяльність Амоса збігається з правлінням ізраїльського царя Єровоама II. Він був простим пастухом у місті Фекоя, поблизу Віфлеєма у Юдеї. Одного разу він почув Боже повеління та пішов у Північне Ізраїльське царство, щоб повідомити про наближення Божого Суду.

Коли він проповідував у Вефілі біля царського храму, місцевий священик Амація прогнав його. Після цього Амос перестав проповідувати публічно і почав записувати свої знання та пророцтва.

Стиль його книги свідчить про цілісність його характеру, начитаність та широку ерудицію. Він викривав вади суспільства, соціальну несправедливість і нерівність. Амос закликав до милосердя по відношенню до бідних і нужденних. Людяність та правда, на його думку, були першорядними формами служіння Богу.

Апокрифічна книга "Життя пророків" повідомляє, що він був смертельно поранений сином Амації, помер і похований у себе на батьківщині.

Головні прикмети цього дня:

Сни в цей день можуть здійснитися.

Коники дуже голосно тріщать - чекай опадів.

Роса вранці сильна - рік буде врожайним.

Туман вранці стелиться - скоро будуть дощі.

Хмари на заході жовтого кольору - завтра буде дощ.

Основні заборони дня:

28 червня не рекомендується позичати гроші.

Не можна конфліктувати з оточуючими та ображати тварин, інакше відгукнеться.

Не рекомендується прибирати та виносити сміття.

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Автор: Дарья Русина