Праздник 28 апреля: главные запреты и приметы этого дня

28 апреля церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима
Какой сегодня праздник. 28 апреля 2020 года христиане чтят память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.
В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.
"На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда", — говорили наши предки.
На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: "Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу".
Именинники этого дня: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.
Напомним, что в мае украинцы получат рекордное количество выходных.