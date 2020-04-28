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Праздник 28 апреля: главные запреты и приметы этого дня

STYLERЖизнь    28.04.2020 - 06:02
Праздник 28 апреля: главные запреты и приметы этого дня
Праздник 28 апреля (коллаж РБК-Украина)

28 апреля церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима

Какой сегодня праздник. 28 апреля 2020 года христиане чтят память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.

"На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда", — говорили наши предки.


На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: "Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу".

Именинники этого дня: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.

Главные приметы этого дня:

  • Если видно в этот день разветвленные по кругу облака – последующие дни будут ясными и сухими.
  • Если пчелы в этот день рано вернулись в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.
  • Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – вскоре установится хорошая погода.
  • Грачи играют – погода будет теплой.
  • По оврагам снова земля замерзла – урожай будет не очень богатым.
  • Ясный день, а вечером на небе тучи сгущаются – скоро погода изменится, и, скорее всего, пойдет дождь.
  • Заря 28 апреля красного цвета – будет ветреная и дождливая погода.
  • Луна или солнце при восходе и закате как бы искажаются – примета, извещающая о том, что будет тепло.
  • Кулики прилетели – весна уже к середине подходит.


Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя в этот день работать допоздна – будет серьезное несчастье.
  • В этот день избегайте ссор и вранья.
  • Нельзя выпивать.

Напомним, что в мае украинцы получат рекордное количество выходных.

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