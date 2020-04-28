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Свято 28 квітня: головні заборони і прикмети цього дня

STYLERЖиття    28.04.2020 - 06:02
Свято 28 квітня: головні заборони і прикмети цього дня
Свято 28 квітня (колаж РБК-Україна)

28 квітня церква відзначає пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима

Яке сьогодні свято. 28 квітня 2020 року християни вшановують пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима. За переказами, вони були учнями і послідовниками святого Павла і разом з ним проповідували слово Боже.

В цей день пасічники оглядали пасіки і омшаники, перевіряли: чи здорові бджоли, чи добре пережили зиму. Якщо весна була ранньою, і до кінця квітня з'являлися перші квіти, вулики виймали і виставляли на свіже повітря.

"На день святого Пуда виймай бджіл з-під спуда", — говорили наші предки.

На Пуда зазвичай розпускали бруньки калина і горобина. З них у давнину готували цілющі настої. Говорили також, що горобина володіла здатністю зцілювати від зубного болю. Для цього потрібно було підійти до дерева і погризти його, примовляючи: "Горобина, горобина, вилікуй мої зуби, а не вилікуєш — я тебе всю вигризу.

Іменинники цього дня: Олександр, Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Сава, Севастян, Трохим, Федір.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо видно в цей день розгалужені по колу хмари – наступні дні будуть ясними і сухими.
  • Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулики – прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.
  • Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко – незабаром встановиться гарна погода.
  • Граки грають – погода буде теплою.
  • По ярах знову земля замерзла – врожай буде не дуже багатим.
  • Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються – незабаром погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ.
  • Зоря 28 квітня червоного кольору – буде вітряна і дощова погода.
  • Місяць або сонце при сході і заході як би спотворюються – прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло.
  • Кулики прилетіли – весна вже до середини підходить.


Що не можна робити в цей день:

  • Не можна в цей день працювати допізна – буде серйозне нещастя.
  • У цей день уникайте сварок і брехні.
  • Не можна випивати.

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