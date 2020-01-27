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Праздник 27 января: что категорически запрещено делать, все приметы

STYLERЖизнь    27.01.2020 - 06:04
Праздник 27 января: что категорически запрещено делать, все приметы
Праздник 27 января (коллаж: РБК-Украина)

27 января православные христиане вспоминают о грузинской просветительнице

Какой сегодня праздник. 27 января 2020 года по православному календарю почитают память святой Нины, просветительницы Грузии. Равноапостольная Нина, согласно историческим преданиям с юных лет стремилась служить Господу, и за свою жизнь обратила множество своих соотечественников в христианскую веру.

Также именины сегодня празднуют Давид, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей и Степан.

Главные народные приметы на 27 января

С древности люди верили, что коровье молоко, полученное в этот день, обладает чудодейственной силой. Молоко 27 января поможет исцелиться от болезней и ожогов.

Наблюдение за погодой в этот день говорило людям о следующем:

  • белые облака предвещали мороз,
  • если деревья покрылись инеем - жди тепла,
  • сильный ветер в этот день предвещал сырой и дождливый год.

Праздник 27 января: что категорически запрещено делать, все приметы

Святая Нина (фото из открытых источников)

Что обязательно нужно сделать 27 января

Поскольку на труд в этот день запреты не налагаются, 27 января стоит провести за работой - усилия принесут желаемые плоды. Рекомендуется в этот день заняться домашним хозяйством, а лучше - генеральной уборкой в доме.

Что нельзя делать в день Святой Нины

  • Стоит избегать ссор, а если с кем-то у вас затяжной конфликт, этот день отлично подходит для примирения.
  • Нельзя 27 января выносить мусор, ведь можете вынести свое счастье.
  • Не стригите волосы - это принесет неудачу.
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