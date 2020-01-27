Свято 27 січня: що категорично заборонено робити, всі прикмети

Свято 27 січня (колаж: РБК-Україна)

27 січня православні християни згадують про грузинську просвітительку

Яке сьогодні свято. 27 січня 2020 року за православним календарем вшановують пам'ять святої Ніни, просвітительки Грузії. Рівноапостольна Ніна, згідно з історичними переказами з юних років прагнула служити Господу, і за своє життя звернула безліч своїх співвітчизників у християнську віру.

Також сьогодні іменини святкують Давид, Ілля, Йосип, Макар, Марко, Павло, Сергій і Степан.

Головні народні прикмети на 27 січня

З давнини люди вірили, що коров'яче молоко, отримане в цей день, має чудодійну силу. Молоко 27 січня допоможе зцілитися від хвороб і опіків.

Спостереження за погодою в цей день говорило людям про таке:

білі хмари віщували мороз,

якщо дерева вкрилися інеєм - чекай тепла,

сильний вітер у цей день віщував сирий і дощовий рік.

Свята Ніна (фото з відкритих джерел)

Що обов'язково потрібно зробити 27 січня

Оскільки на працю в цей день заборони не накладаються, 27 січня варто провести за роботою - зусилля принесуть бажані плоди. Рекомендується в цей день зайнятися домашнім господарством, а краще - генеральним прибиранням у домі.

Що не можна робити в день Святої Ніни