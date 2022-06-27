Какой праздник 27 июня, что запрещено делать и кого поздравить в этот особенный день

Традиции на Елисея, что надо сделать

Когда-то в этот день продолжали сеять гречку, поэтому праздник и назвали "Грекосеем".

27 июня большинство примет и традиций связано с работой, которую нужно делать тщательно. Если выполнять работу спустя рукава, вы можете предстать перед материальными трудностями.

Также на Елисея освящали новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в подарок или в наследство. Ритуал совершали с вещами, купленными в этом году и надетыми не более трех раз, а также с одеждой, в которой человек чувствовал себя неуютно.

Что запрещено делать в этот день

Лениться, иначе будут серьезные финансовые проблемы.

Употреблять спиртные напитки или лекарства на спирту - рискуете ухудшить свое самочувствие.

Наедаться - наоборот, лучше немного поголодать.

Занимать сегодня кому-то деньги.

Заключать важных сделок, а также принимать судьбоносные решения.

Долго лежать в постели, бездельничать и лениться - это к нищете, бедам, а также болезням.

Девушкам нежелательно распускать косы в этот день - кто-то может сглазить.

Приметы 27 июня

Бабки громко стрекочут - к плохим новостям.

Утки притихли - к грозе.

Петух поет и трясет головой - испортится погода.

Рыба активно играет в реке - ночью гроза будет.

Дождь на Елисея - примета того, что семь недель дожди будут.

Воробьи утром купаются в пыли - после обеда будет дождь.

Много мошек и комаров - жди хорошего урожая грибов и ягод.

Сверкающие звезды предвещают жару, падающие - ветер, звезды мерцают - это к грозе.

День ангела сегодня празднуют:

Егор, Николай, Осип, Александр, Георгий, Мефодий и Владимир.

Обязательно поздравьте родных и близких с такими именами!