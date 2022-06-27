Какой праздник 27 июня, что запрещено делать и кого поздравить в этот особенный день

27 июня 2022 года по православному церковному календарю почитается память святого Елисея, а также сегодня - день памяти святителя Мефодия. В народе праздник называют Елисей, Елисей Гречкосей, День Елисея, Гречкосей, и он имеет много особых традиций.
Что можно и нельзя делать на Гречкосея - читайте ниже в нашем материале Styler.
Когда-то в этот день продолжали сеять гречку, поэтому праздник и назвали "Грекосеем".
27 июня большинство примет и традиций связано с работой, которую нужно делать тщательно. Если выполнять работу спустя рукава, вы можете предстать перед материальными трудностями.
Также на Елисея освящали новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в подарок или в наследство. Ритуал совершали с вещами, купленными в этом году и надетыми не более трех раз, а также с одеждой, в которой человек чувствовал себя неуютно.
Егор, Николай, Осип, Александр, Георгий, Мефодий и Владимир.
Обязательно поздравьте родных и близких с такими именами!
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