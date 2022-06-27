Яке свято 27 червня, що заборонено робити і кого привітати в цей особливий день

27 червня 2022 за православним церковним календарем вшановується пам'ять святого Єлисея, а також сьогодні - день пам'яті святителя Мефодія. В народі свято називають Єлисей, Єлисей Гречкосій, День Єлисея, Гречкосій, і має він багато особливих традицій.
Що можна і не можна робити на Гречкосія - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Колись у цей день продовжували сіяти гречку, тому свято й назвали "Грекосієм".
27 червня більшість прикмет і традицій пов'язано з роботою, яку потрібно робити старанно. Якщо виконувати роботу абияк, ви можете постати перед матеріальними труднощами.
Також на Єлисея освячували новий одяг, щоб він не приніс своєму господареві нещасть. Так само чинили з чужим одягом, що дістався в дарунок або в спадщину. Ритуал здійснювали з речами, купленими цього року і надягнутими не більше трьох разів, а також з одягом, в якому людина відчувала себе незатишно.
Єгор, Микола, Осип, Олександр, Георгій, Мефодій та Володимир.
Обов'язково привітайте рідних і близьких з такими іменами!
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