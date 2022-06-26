В Украину придет затяжная жара до +35-ти: как долго она продлится

Погода в Украине будет сильно жаркой до конца июня и в начале июля. Пик "пекла" ожидается во вторник, 28-го, а незначительное облегчение - в первых числах июля.

Что будет дальше с погодой - читайте ниже в нашем материале Styler.

Прогноз на понедельник

По данным синоптика Наталки Диденко, понедельник 27 июня в Украине будет с высокой температурой воздуха.

Днем температура воздуха повысится до +28+32 градусов. Ветер восточный, умеренный, на юге и юго-востоке может быть временами сильным.

Дождей завтра будет мало: пройдут в Приазовье, Крыму и днем кое-где локальные - в западных областях.

Что будет с погодой дальше

Пик жары, по данным Укргидрометцентра, ожидается во вторник 28 июня. На большинстве территорий температура +32+35 градусов, дождей не ожидается.

Дальше жара будет продолжаться, однако, местами будут грозы и дожди. Самой высокой температура 29 июня - 1 июля ожидается на западе Украины.

Согласно ресурсу Meteoprog, облегчения жары (по прогнозу для Киева) следует ожидать 3 июля. Правда, так будет недолго - со временем температура снова повысится до +30 градусов и выше.

Скриншот: Прогноз для Киева на две недели (meteoprog.ua)

"Для Киева понедельник, да и практически вся новая неделя, обещает жаркую погоду. Дождей завтра, 28-го июня, в столице не будет", - предупредила Наталка Диденко.