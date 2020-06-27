Праздник 27 июня: что сегодня запрещено делать, все приметы

Праздник 27 июня (коллаж РБК-Украина)

В эту дату все православные христиане отмечают день пророка Елисея

Какой сегодня праздник. 27 июня 2020 года православными христианами чтится память святого Елисея, который был пророком. Он проповедовал имя Христа и пророчил на протяжение 65 лет. С именем Елисея связано много исцелений и чудес.

В это же время Елисей нередко вспоминается людьми жестким и даже жестоким. По преданию, однажды он проклял детей за то, что они его дразнили: малышей тут же разорвали две медведицы, вышедшие из лесу. В этот день наши предки обычно сеяли гречиху, а также святили одежду, чтобы она принесла хозяину удачу, а не бедность.

Начать день можно начать с молитвы Елисею. У святого можно попросить удачи и любви, счастья в жизни и везения. Также приметы на этот день говорят, что 27 июня продолжают накрывать на стол гречку. Люди верили, что гречневая каша является символом богатства и приносит в дом достаток.

Именинники этого дня – Георгий (Юрий, Егор), Мефодий, Мстислав.

Главные приметы этого дня:

Северо-западный ветер – к дождю и ненастью. Ветер с востока – к болезням.

Петух трясет головой, поет некстати – погода испортится.

Коршуны в небе парят – к ясному дню.

Лягушки прыгают на суше – к дождю.

На небе сполохи заиграли – к перемене погоды.

Кони ржут – будет добрый овес.

Сова начинает яйца откладывать – в ближайшее время будут идти дожди.

Утки притихли – будет гроза.

В полдень появились большие черные облака – к вечеру ожидаются осадки.

Зяблик звонко поет – к хорошей погоде.

Звезды блестящими кажутся – к жаре, мерцают сильно – к грозе, падают – к ветру.

Стрекозы громче обычного стрекочут – жди ненастья.

Что категорически нельзя делать в этот день:

В эту дату нельзя кричать и ссориться.

Нельзя громко разговаривать.

Нельзя стричь волосы - укоротите себе судьбу.

Нельзя надевать одежду красного цвета - накличете на себя агрессию и беду.

Как мы ранее писали, Госстат назвал количество рожденных детей по возрасту отца.

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Автор: Людмила Жукова