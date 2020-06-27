ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Праздник 27 июня: что сегодня запрещено делать, все приметы

STYLERЖизнь    27.06.2020 - 07:07
Праздник 27 июня: что сегодня запрещено делать, все приметы
Праздник 27 июня (коллаж РБК-Украина)

В эту дату все православные христиане отмечают день пророка Елисея

Какой сегодня праздник. 27 июня 2020 года православными христианами чтится память святого Елисея, который был пророком. Он проповедовал имя Христа и пророчил на протяжение 65 лет. С именем Елисея связано много исцелений и чудес.

В это же время Елисей нередко вспоминается людьми жестким и даже жестоким. По преданию, однажды он проклял детей за то, что они его дразнили: малышей тут же разорвали две медведицы, вышедшие из лесу. В этот день наши предки обычно сеяли гречиху, а также святили одежду, чтобы она принесла хозяину удачу, а не бедность.

Начать день можно начать с молитвы Елисею. У святого можно попросить удачи и любви, счастья в жизни и везения. Также приметы на этот день говорят, что 27 июня продолжают накрывать на стол гречку. Люди верили, что гречневая каша является символом богатства и приносит в дом достаток.

Именинники этого дня – Георгий (Юрий, Егор), Мефодий, Мстислав.

Главные приметы этого дня:

  • Северо-западный ветер – к дождю и ненастью. Ветер с востока – к болезням.
  • Петух трясет головой, поет некстати – погода испортится.
  • Коршуны в небе парят – к ясному дню.
  • Лягушки прыгают на суше – к дождю.
  • На небе сполохи заиграли – к перемене погоды.
  • Кони ржут – будет добрый овес.
  • Сова начинает яйца откладывать – в ближайшее время будут идти дожди.
  • Утки притихли – будет гроза.
  • В полдень появились большие черные облака – к вечеру ожидаются осадки.
  • Зяблик звонко поет – к хорошей погоде.
  • Звезды блестящими кажутся – к жаре, мерцают сильно – к грозе, падают – к ветру.
  • Стрекозы громче обычного стрекочут – жди ненастья.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В эту дату нельзя кричать и ссориться.
  • Нельзя громко разговаривать.
  • Нельзя стричь волосы - укоротите себе судьбу.
  • Нельзя надевать одежду красного цвета - накличете на себя агрессию и беду.

Как мы ранее писали, Госстат назвал количество рожденных детей по возрасту отца.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь