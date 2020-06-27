Праздник 27 июня: что сегодня запрещено делать, все приметы

В эту дату все православные христиане отмечают день пророка Елисея
Какой сегодня праздник. 27 июня 2020 года православными христианами чтится память святого Елисея, который был пророком. Он проповедовал имя Христа и пророчил на протяжение 65 лет. С именем Елисея связано много исцелений и чудес.
В это же время Елисей нередко вспоминается людьми жестким и даже жестоким. По преданию, однажды он проклял детей за то, что они его дразнили: малышей тут же разорвали две медведицы, вышедшие из лесу. В этот день наши предки обычно сеяли гречиху, а также святили одежду, чтобы она принесла хозяину удачу, а не бедность.
Начать день можно начать с молитвы Елисею. У святого можно попросить удачи и любви, счастья в жизни и везения. Также приметы на этот день говорят, что 27 июня продолжают накрывать на стол гречку. Люди верили, что гречневая каша является символом богатства и приносит в дом достаток.
Именинники этого дня – Георгий (Юрий, Егор), Мефодий, Мстислав.
Как мы ранее писали, Госстат назвал количество рожденных детей по возрасту отца.
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Автор: Людмила Жукова