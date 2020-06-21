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Госстат назвал количество рожденных детей по возрасту отца

Новости » Общество     21.06.2020 - 18:13
Госстат назвал количество рожденных детей по возрасту отца
Фото: Марш захиснків Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Чаще всего дети рождаются у отцов в возрасте 30-39 лет

Украина 21 июня уже второй год подряд официально присоединяется к празднованию Дня отца. К этому празднику статистическое ведомство подготовило данные о родившихся детях по возрасту отцов в 2019 году.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в 2019 возраст отцов составил:

  • до 20 лет - 1 651
  • 20 -29 лет - 108 080
  • 30 - 39 лет - 135 167
  • 40 - 49 лет - 26 999
  • более 50 лет - 2 793.

Госстат назвал количество рожденных детей по возрасту отца

Госстат в праздничный день не публикует данных за 2019 год о случаях, когда возраст отца не указан. Но известно, в 2018 году возраст отца не был указан для 38 486 из 335 874 родившихся детей.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек до 41902,4 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года.

МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины родителипреступленияГосударственная служба статистики
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