Госстат назвал количество рожденных детей по возрасту отца

Фото: Марш захиснків Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Чаще всего дети рождаются у отцов в возрасте 30-39 лет

Украина 21 июня уже второй год подряд официально присоединяется к празднованию Дня отца. К этому празднику статистическое ведомство подготовило данные о родившихся детях по возрасту отцов в 2019 году.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в 2019 возраст отцов составил:

до 20 лет - 1 651

20 -29 лет - 108 080

30 - 39 лет - 135 167

40 - 49 лет - 26 999

более 50 лет - 2 793.

Госстат в праздничный день не публикует данных за 2019 год о случаях, когда возраст отца не указан. Но известно, в 2018 году возраст отца не был указан для 38 486 из 335 874 родившихся детей.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек до 41902,4 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года.

МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

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Автор: Александр Белоус