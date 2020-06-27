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Свято 27 червня: що сьогодні заборонено робити, всі прикмети

STYLERЖиття    27.06.2020 - 07:07
Свято 27 червня: що сьогодні заборонено робити, всі прикмети
Свято 27 червня (колаж РБК-Україна)

У цей день всі православні християни відзначають день пророка Єлисея

Якt сьогодні свято. 27 червня 2020 року православними християнами вшановується пам'ять святого Єлисея, який був пророком. Він проповідував ім'я Христа і пророкував протягом 65 років. З ім'ям Єлисея пов'язано багато зцілень і чудес.

Водночас Єлисей нерідко згадується людьми жорстким і навіть жорстоким. За переказами, одного разу він прокляв дітей за те, що вони його дражнили: малюків тут же розірвали дві ведмедиці, що вийшли з лісу. У цей день наші предки зазвичай сіяли гречку, а також святили одяг, щоб вона принесла господареві удачу, а не бідність.

Почати день можна почати з молитви Єлисея. У святого можна попросити удачі і любові, щастя в житті і везіння. Також прикмети на цей день говорять, що 27 червня продовжують накривати на стіл гречку. Люди вірили, що гречана каша є символом багатства і приносить в дім достаток.

Іменинники цього дня – Георгій (Юрій, Єгор), Мефодій, Мстислав.

Головні прикмети цього дня:

  • Північно-західний вітер – до дощу і негоди. Вітер зі сходу – до хвороб.
  • Півень трясе головою, співає недоречно – погода зіпсується.
  • Шуліки в небі парять – до ясного дня.
  • Жаби стрибають на суші – до дощу.
  • На небі сполохи заграли – до зміни погоди.
  • Коні іржуть – буде добрий овес.
  • Сова починає відкладати яйця – найближчим часом будуть йти дощі.
  • Качки принишкли – буде гроза.
  • Опівдні з'явилися великі чорні хмари – до вечора очікуються опади.
  • Дзвінко співає pяблик – до хорошої погоди.
  • Зірки блискучими здаються – до спеки, мерехтять сильно – до грози падають – до вітру.
  • Бабки голосніше звичайного скрекочуть – чекай негоди.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • В цю дату не можна кричати і сваритися.
  • Не можна голосно розмовляти.
  • Не можна стригти волосся - можна вкоротити собі долю.
  • Не можна одягати одяг червоного кольору - накличете на себе агресію і біду.

Як ми раніше писали, Держстат назвав кількість народжених дітей за віком батька.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
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