Свято 27 червня: що сьогодні заборонено робити, всі прикмети

У цей день всі православні християни відзначають день пророка Єлисея
Якt сьогодні свято. 27 червня 2020 року православними християнами вшановується пам'ять святого Єлисея, який був пророком. Він проповідував ім'я Христа і пророкував протягом 65 років. З ім'ям Єлисея пов'язано багато зцілень і чудес.
Водночас Єлисей нерідко згадується людьми жорстким і навіть жорстоким. За переказами, одного разу він прокляв дітей за те, що вони його дражнили: малюків тут же розірвали дві ведмедиці, що вийшли з лісу. У цей день наші предки зазвичай сіяли гречку, а також святили одяг, щоб вона принесла господареві удачу, а не бідність.
Почати день можна почати з молитви Єлисея. У святого можна попросити удачі і любові, щастя в житті і везіння. Також прикмети на цей день говорять, що 27 червня продовжують накривати на стіл гречку. Люди вірили, що гречана каша є символом багатства і приносить в дім достаток.
Іменинники цього дня – Георгій (Юрій, Єгор), Мефодій, Мстислав.
Як ми раніше писали, Держстат назвав кількість народжених дітей за віком батька.
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Автор: Людмила Жукова